عضو "الأعلى المهندسين": الحوار الوطني فرصة لإعادة هيكلة النقابات

قال الدكتور مهندس أحمد أبو السعادات، عضو المجلس الأعلي لنقابة المهندسين، إن الحوار الوطني هو عصب من اعصاب بناء الوطن نحو الجمهورية الجديدة، التي دعي إليها الرئيس السيسي ويؤسس لها يومًا بعد يوم، لفتح باب النقاش بين مختلف فئات الشعب المتفاوتة من حيث الثقافات والايدلوحيات، حيث يسعي الجميع لبناء الوطن نحو تلك الجمهورية التي ينشدها الجميع ينعم فيه الجميع بحياة كريمة وبحقوق المواطنة كاملة.

أضاف أبو السعادات، أن مؤتمر الحوار الوطني هو فرصة ذهبية للنقابات، حيث إن أساس العمل النقابي هو الرأي والحوار والرأي الآخر، فهي فرصة لإعادة هيكلة النظم المؤسسة للنقابات وجمهيتها العمومية ومالها من واجبات وما عليها من حقوق حيثث تجدد الظروف العالمية والداخلية، ومع العمل علي تنظيم الخدمات داخل النقابات وخاصة نقابة المهندسين وقوانيين مزاولة المهنة وكم الخرجيين وما يحتاجه سوق العمل، والعمل علي إلزام الكليات بتخريج ما يحتاجه سوق العمل وما يخلق فرص عمل سريعة وحقيقية للشباب.

وأكد أبو السعادات لـ "الدستور"، ضرورة وضع آليات لمنع العمل السياسي في النقابات، والتشديد على وجود فارق كبير بين العمل السياسي والعمل الوطني، والتأكيد على أن العمل الوطني من صميم عمل النقابات المهنية، باعتبار كل نقابة مهنية، هي الاستشاري الأول للدولة في مجال تخصصها وهو ما يسمح لها بممارسة العمل الوطني، وليس العمل السياسي، مع تفعيل الدور التوعوي للنقابات المهنية فيما يتعلق بأداء وجهود الدولة في سبيل التنمية وتطوير المجتمع وتطهيره من الأفكار الهدّامة والمساعدة في استيعاب أي احتقان اجتماعي أو اقتصادي، وكذلك الدور الفعال للنقابات المهنية في المساهمة في حل مشكلات وأزمات المهنيين بشكل عام في حياتهم اليومية وتحسين أوضاعهم، ليكون الجميع وحدة متكاملة تقف وبكل قوة لنزع فتيل الفكر المتطرف الذي طالما تصيَّد أزمات المهنيين، مع ضرورة تفعيل دور النقابات المهنية في مجال البحث العلمي، وخَلْق كوادر جديدة من الشباب ذوي العلم والفكر، مع تقديم الدراسات الخاصة بتطوير إمكانات الدولة في مجالات التصنيع والبناء والنقل والزراعة وغيرها.

أوضح أن نقابة المهندسين لديها مطالب تم عرضها للأمانة العامة للحوار الوطني وعلي رأسها ملف التعليم الهندسي لكل يحمل أهمية كبيرة للتعليم الهندسي بشكل خاص والنقابة بشكل عام، لأن النقابات المهنية كانت وما زالت معبرة عن قطاع كبير من القوى المثقفة من الطبقة المتوسطة الفعّالة في مجتمعنا، مؤكدًا أن الحركة النقابية في مصر إذا أُطلق لها العنان وتم حل مشكلاتها، سيكون هناك تحرُّك جيد جدًا لهذه الطاقات الهائلة في مصر، كون النقابات المهنية مؤثرة تأثيرًا مباشرًا على الحركة الاقتصادية وحركة تطوير المجتمع وأن النقابة تشارك في الحوار الوطني بكل إخلاص من أجل بلدنا مصر، مؤكدًا أن ما يتم طرحه من أفكار ورؤى هى خطوط عريضة تهدف لوصول المهنيين عمومًا إلى حلول للمشاكل التى يعانون منها من خلال ارتباطهم بالمجتمع.