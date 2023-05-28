الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عضو "الأعلى المهندسين": الحوار الوطني فرصة لإعادة هيكلة النقابات

د.أحمد ابو السعادات
د.أحمد ابو السعادات

قال الدكتور مهندس أحمد أبو السعادات، عضو المجلس الأعلي لنقابة المهندسين، إن الحوار الوطني هو عصب من اعصاب بناء الوطن نحو الجمهورية الجديدة، التي دعي إليها الرئيس السيسي ويؤسس لها يومًا بعد يوم، لفتح باب النقاش بين مختلف فئات الشعب المتفاوتة من حيث الثقافات والايدلوحيات، حيث يسعي الجميع لبناء الوطن نحو تلك الجمهورية التي ينشدها الجميع ينعم فيه الجميع بحياة كريمة وبحقوق المواطنة كاملة.

أضاف أبو السعادات، أن مؤتمر الحوار الوطني هو فرصة ذهبية للنقابات، حيث إن أساس العمل النقابي هو الرأي والحوار والرأي الآخر، فهي فرصة لإعادة هيكلة النظم المؤسسة للنقابات وجمهيتها العمومية ومالها من واجبات وما عليها من حقوق حيثث تجدد الظروف العالمية والداخلية، ومع العمل علي تنظيم الخدمات داخل النقابات وخاصة نقابة المهندسين وقوانيين مزاولة المهنة وكم الخرجيين وما يحتاجه سوق العمل، والعمل علي إلزام الكليات بتخريج ما يحتاجه سوق العمل وما يخلق فرص عمل سريعة وحقيقية للشباب.

وأكد أبو السعادات لـ "الدستور"، ضرورة وضع آليات لمنع العمل السياسي في النقابات، والتشديد على وجود فارق كبير بين العمل السياسي والعمل الوطني، والتأكيد على أن العمل الوطني من صميم عمل النقابات المهنية، باعتبار كل نقابة مهنية، هي الاستشاري الأول للدولة في مجال تخصصها وهو ما يسمح لها بممارسة العمل الوطني، وليس العمل السياسي، مع تفعيل الدور التوعوي للنقابات المهنية فيما يتعلق بأداء وجهود الدولة في سبيل التنمية وتطوير المجتمع وتطهيره من الأفكار الهدّامة والمساعدة في استيعاب أي احتقان اجتماعي أو اقتصادي، وكذلك الدور الفعال للنقابات المهنية في المساهمة في حل مشكلات وأزمات المهنيين بشكل عام في حياتهم اليومية وتحسين أوضاعهم، ليكون الجميع وحدة متكاملة تقف وبكل قوة لنزع فتيل الفكر المتطرف الذي طالما تصيَّد أزمات المهنيين، مع ضرورة تفعيل دور النقابات المهنية في مجال البحث العلمي، وخَلْق كوادر جديدة من الشباب ذوي العلم والفكر، مع تقديم الدراسات الخاصة بتطوير إمكانات الدولة في مجالات التصنيع والبناء والنقل والزراعة وغيرها.

أوضح أن نقابة المهندسين لديها مطالب تم عرضها للأمانة العامة للحوار الوطني وعلي رأسها ملف التعليم الهندسي لكل يحمل أهمية كبيرة للتعليم الهندسي بشكل خاص والنقابة بشكل عام، لأن النقابات المهنية كانت وما زالت معبرة عن قطاع كبير من القوى المثقفة من الطبقة المتوسطة الفعّالة في مجتمعنا، مؤكدًا أن الحركة النقابية في مصر إذا أُطلق لها العنان وتم حل مشكلاتها، سيكون هناك تحرُّك جيد جدًا لهذه الطاقات الهائلة في مصر، كون النقابات المهنية مؤثرة تأثيرًا مباشرًا على الحركة الاقتصادية وحركة تطوير المجتمع وأن النقابة تشارك في الحوار الوطني بكل إخلاص من أجل بلدنا مصر، مؤكدًا أن ما يتم طرحه من أفكار ورؤى هى خطوط عريضة تهدف لوصول المهنيين عمومًا إلى حلول للمشاكل التى يعانون منها من خلال ارتباطهم بالمجتمع.

اعادة هيكلة المجلس الأعلى لنقابة المهندسين المجلس الأعلى نقابة المهندسين عضو المجلس الحوار الوطنى حوار الوطني الدكتور مهندس أحمد ابو السعادات الحوار الوطن لنقابة المهندسين

الأكثر قراءة

رابط بوابة أسوان التعليمية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يشارك فى افتتاح فرع بنك مصر بالمنطقة الصناعية

منجى على بدر يكتب: مدى اتساق سياسات مصر مع المعايير الجديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية

استعدادا للصيف.. بدء رصف مدخل محافظة كفر الشيخ

ظهرت الآن نتيجة 6| نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 جميع المحافظات

كم باقي على عيد الأضحى 2023 وكيفية شراء الأضحية الشرعية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

محمود خليل

التخدير بـ«الكلمة المقدسة»

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

ماجد حبته

النسخة الأفضل من أهم اجتماعات تنموية إفريقية

إسراء شوقي

جمود التطرف.. واستسهال الحرام

علي سعدة

الضرائب.. ومواجهة الغلاء

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (4)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى