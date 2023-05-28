استخراج جثمان أحد الغارقين والبحث عن شقيقين في مياه جمصة

تمكن رجال الإنقاذ النهري بكفر الشيخ، بالتعاون مع الصيادين من استخراج جثمان أحمد محمد مصطفى ابراهيم، 19سنة، من مياه البحر المتوسط بجمصة وجار البحث عن الشقيقين الغارقين، عادل محمد رجب (15 سنة)، وشقيقه محمد (20 سنة)، من قرية زيدان بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ.



كما تواصل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، لتكثيف أعمال البحث عن الشقيقين، ونقلهم لمستشفى جمصة المركزي ومنها لقريتهم بالحامول، ومازالت عمليات البحث جارية حتى الآن.

ونعى محافظ كفر الشيخ 3 شباب غرقوا في جمصه، داعيا الله أن يتغدمهم في واسع رحمته، ويدخلهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

في السياق، هناك تواصل مستمر بين اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، لتكثيف أعمال البحث عن جثامين الشباب الثلاثة، ليتم دفن جثامينهم بمقابر العائلة بقرية زيدان.

والغرقى رحمهم الله شقيقين وابن عمهما، وهم أحمد مصطفى اللبان (21 سنة)، وعادل محمد رجب (15 سنة)، وشقيقه محمد (20 سنة)، من قرية زيدان بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، وتكثف قوات الإنقاذ من عمليات البحث عن الغرقى لانتشال الجثامين المتبقية ونقلهم لمستشفى جمصة المركزي، ومنها لقريتهم بالحامول، ومازالت عمليات البحث جارية حتى الآن.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية المشددة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وخاصة تكثيف عمليات التعقييم والتطهير في مختلف المؤسسات الحكومية ولاسيما الخدمية منها لتردد المواطنين عليها بكثافة، ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الصدد، ويأتي ذلك حفاظا علي صحة وسلامة كافة المواطنين خوفا من اصابتهم بهذا الفيروس القاتل والعمل علي مواجهته بكل الطرق ومحاولة القضاء عليه.