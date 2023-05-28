الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة التخطيط تتفقد منطقة الورش الحرفية بالعريش

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

تفقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ منطقة الورش الحرفية بمدينة العريش؛ ضمن فعاليات زيارتها إلى محافظة شمال سيناء، برفقة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية، وافتتاح عدد من المراكز التكنولوجية بالمحافظة، بحضور عدد من قيادات الوزارتين. كان في استقبال الوزراء؛ اللواء محمد شوشة، محافظ شمال سيناء.
وخلال الجولة التفقدية أكدت الدكتورة هالة السعيد اهتمام الدولة بمشروع الورش الحرفية بمختلف المحافظات، والذي يأتي متواكبا مع ما تسعى إليه الحكومة حالياً لمواجهة مشكلة البطالة بخلق فرص عمل حقيقية، وهو الأمر الذي يتطلب في الوقت ذاته تغيير مفهوم الشباب والانطلاق نحو العمل الحر بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.
وأوضحت السعيد أن الحرف تقدم مجموعة متنوعة من الفرص في مجالات الصناعات الصغيرة، مثل التعبئة والتغليف والحرف اليدوية التراثية القائمة على استغلال موارد البيئة السيناوية، مشيرة إلى أن الحرف والصناعات اليدوية تنعكس أهميتها في أنها تدل على جوانب الهوية المصرية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تركيز الدولة في الأعوام الثمانية الأخيرة على أن تكون سيناء في قلب خطة التنمية بالدولة، من خلال التركيز على محورين هما التوسع في مشروعات البنية التحتية بهدف تحسين جودة حياة المواطن، وبناء الإنسان المصري والارتقاء بخصائص السكان والتوسع في الاستثمار في البشر وبناء القدرات.

يشار إلي أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد توجهت صباح اليوم الأحد إلى محافظة شمال سيناء، برفقة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية، وافتتاح عدد من المراكز التكنولوجية بالمحافظة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين.
وتتضمن أنشطة الزيارة استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للعاميين الماليين 22/2023 و 23/2024، وأهداف وآليات وفئات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بالإضافة إلى عرض حول تطوير المراكز التكنولوجية، وآخر عن تطوير مدينة العريش.
كما افتتحت الدكتورة هالة السعيد خلال زيارتها لشمال سيناء؛ المراكز التكنولوجية بكل من ديوان عام المحافظة، ومدينة العريش، بالإضافة إلى تفقد عدد من المناطق بالمحافظة.

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط وزير التنمية المحلية منطقة الورش الحرفية مدينة العريش محافظ شمال سيناء

الأكثر قراءة

وزير الاتصالات: الانتهاء من مد 12 قرية في الوادي الجديد بـ"الفايبر" (صور)

وزيرا الاتصالات والتعليم يفتتحان مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالوادي الجديد

توريد 147 ألف طن من القمح الجديد بالغربية

ظهرت الآن نتيجة 6| نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 جميع المحافظات

لجنة في المستشفى.. كيف استقبلت أسرة طالب الأزهر عميد الكلية لامتحان ابنهم؟

قناة السويس تشارك في اجتماعات لجنة السلامة البحرية بمنظمة IMO

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

محمود خليل

التخدير بـ«الكلمة المقدسة»

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

ماجد حبته

النسخة الأفضل من أهم اجتماعات تنموية إفريقية

إسراء شوقي

جمود التطرف.. واستسهال الحرام

علي سعدة

الضرائب.. ومواجهة الغلاء

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (4)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى