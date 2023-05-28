السفير الفلسطيني بالقاهرة: رئيس الوزراء "اشتية" يصل القاهرة على رأس وفد غدًا

أعلن السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح، مساء اليوم الأحد، أن رئيس وزراء الفلسطيني محمد اشتية سيصل غدًا الإثنين، على رأس وفد وزاري رفيع المستوى إلى القاهرة، بناء على دعوة من الدكتور مصطفى مدبولي، في زيارة رسمية تستمر لمدة ثلاثة أيام.

وأوضح السفير اللوح أن زيارة الوفد الوزاري الفلسطيني تلبية لدعوة القاهرة الحاضنة الأكبر وخير داعم ونصير للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وتجسيدًا للعلاقة الاستراتيجية والأخوية بين الرئيس محمود عباس والرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكريسًا للتنسيق المستمر والدائم في كافة القضايا المركزية والسياسية بين القيادتين، إيماناً بوحدة التاريخ والمصير بين الشعبين الشقيقين، وفقا لبيان السفارة الفلسطينية بالقاهرة.

وأفاد السفير اللوح بأن تلبية رئيس الوزراء الفلسطيني لمدبولي، وهو يعد الاجتماع الثاني للجنة الفلسطينية المصرية العليا المشتركة والتي عقدت في وقت سابق بشهر أكتوبر لعام 2019.

وأكد السفير دياب اللوح أن مشاركة تسعة حقائب وزارية في هذه الزيارة الرسمية تدّلل على حرص دولة فلسطين على مدّ جسور التعاون السياسي والتنفيذي بين البلدين والنهوض بتلك الجسور إلى أعلى مستويات التنسيق، وهو الأمر الذي أكد عليه الرئيس عباس عبر توجيهاته الدائمة بوجوب استمرار العلاقة المتميزة مع مصر ودوام التنسيق الثنائي لتحقيق الافادة القصوى وتبادل الخبرات في شتّى المجالات ذات الصلة.

أبرز الوزراء المشاركين في الزيارة

وذكر السفير اللوح أن الوزراء المشاركين في الزيارة هم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، وزير الزراعة رياض عطارى، وزيرة الصحة مي الكيلة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة ، وزير النقل والمواصلات عاصم سالم، وزير الأوقاف الفلسطيني حاتم البكري ، إلى جانب المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، الأمين العام لمجلس الوزراء أمجد غانم، رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم، وعدد من كبار مستشاري رئيس الوزراء في العديد من التخصصات الحيوية.

وتوجّه السفير اللوح بالشكر إلى جمهورية مصر العربية رئيساً وحكومةً وشعباً، على استضافة هذه الزيارة التاريخية والتي سيترتب عليها نتائج تنفيذية تعكس التشاور والتنسيق المشترك المستمر بين القيادتين.