الشوط الأول.. ليفربول يتعادل مع ساوثهامبتون بهدفين

تعادل ليفربول مع ضيفه ساوثهامبتون بهدفين لمثلهما، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

افتتح البرتغالي ديوجو جوتا التسجيل لـ ليفربول بهدف في الدقيقة التاسعة، مستغلًا تمريرة خاطئة من دفاعات ساوثهامبتون.

وأحرز البرازيلي روبيرتو فيرمينو الهدف الثاني لـ ليفربول في الدقيقة 14.

وأحرز جيمس وارد براوس الهدف الأول لـ ساوثهامبتون في الدقيقة 19، قبل أن يعادل زميله سوليمانا النتيجة بهدف في الدقيقة 28.

وتُنقل مباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي، تليفزيونيًا، على قناة beIN Sports XTRA 1.

تشكيل ليفربول أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

وبشأن تشكيل ليفربول أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي، فشهد تواجد محمد صلاح أساسيًا، وغياب أليسون بيكر وفيرجيل فان دايك، فيما يلعب روبيرتو فيرمينو وجيمس ميلنر آخر مباراة لهما بقميص الفريق قبل الرحيل في الصيف.

وجاء تشكيل ليفربول أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: كويمين كيليهر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - جو جوميز - جويل ماتيب - كوستاس تسيمكاس

خط الوسط: فابينيو - جيمس ميلنر - كيرتس جونز

خط الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - روبيرتو فيرمينو

ويحتل فريق ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 66 نقطة، وضمن عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، والتواجد في بطولة الدوري الأوروبي.

وتُقام مباريات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في نفس الموعد، السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، لضمان الحيادية والنزاهة وعدم التلاعب بالنتائج.

وفي ذات السياق، ضمن مانشستر سيتي التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، كما تأهل إلى دوري أبطال أوروبا رفقة فرق أرسنال، نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد، فيما ضمن فريقا ليفربول وبرايتون التأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي، ويبقى الصراع دائرًا على المقعد المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي بين توتنهام، أستون فيلا، وبرينتفورد، كذلك تفادي الهبوط بين ليدز يونايتد، ليستر سيتي وإيفرتون.