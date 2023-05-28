تحريات المباحث: جرعة زائدة وراء مقتل شاب ببولاق الدكرور

كشفت تحريات ضباط مباحث الجيزة أن جرعة مخدرات زائدة تسببت في وفاة شاب عثر على جثته في منطقة بولاق الدكرور، وتوصلت لعدم وجود شبهة جنائية حول وفاته.

وقام رجال مباحث بولاق الدكرور بتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق حول الحادث.

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالي يفيد العثور على جثة شخص بمنطقة بولاق الدكرور.

بإجراء التحريات تبين عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وأن الشاب تعاطى جرعة زائدة من المواد المخدرة، ما أسفر عن مصرعه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.