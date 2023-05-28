الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حصول أردوغان على  53.18% بعد فرز 85.06% من صناديق الاقتراع

انتخابات تركيا
انتخابات تركيا

كشفت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا، مساء اليوم الأحد، عن حصول الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان على  53.18%، مقابل حصول كليجدار أوغلو على 46.82% وتعتبر هذه النتائج 85.06% من الصناديق المفتوحة.

كان رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، أعلن اليوم أنه لم يتم تسجيل حتى الآن أي تطورات سلبية أثرت على عملية التصويت، وفقا لموقع تركيا الان.

وأجرت تركيا اليوم الأحد، الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية والتي يتنافس فيها مرشح تحالف الجمهور الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه مرشح تحالف الشعب زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو.

أردوغان يحث المواطنين على التصويت.. و"أوغلو": شاركوا للتخلص من نظام استبدادي

وفي وقت سابق من اليوم، وجّه المرشح الرئاسي كمال أوغلو دعوة إلى الناخبين مؤكدًا أن التصويت أمر لا بديل عنه من أجل التخلص من نظام استبدادي، وذلك بعد أن أدلى بصوته في مركز الاقتراع داخل العاصمة التركية أنقرة.

وقال كمال أوغلو: على المواطنين أن يشاركوا في التصويت من أجل حرية حقيقية وديمقراطية في هذا البلد، وللتخلص من النظام الاستبدادي السابق، مضيفًا: الانتخابات تجرى في ظروف صعبة، وأنا أتعرض لكل أنواع التشهير والهجوم، ولكن أثق في فطرة الشعب التركي.

من جانبه، أعرب الرئيس التركي المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان عن آماله في أن تصل نسب المشاركة إلى 90% من إجمالي الأتراك، قائلًا: «لأول مرة في تاريخ تركيا الحديث تجرى الانتخابات على جولتين»، مؤكدًا أن تركيا أظهرت للعالم إقبالًا يصل إلى 90%، وهو ما يرغب أردوغان في أن يتكرر في عملية الإعادة، مضيفًا أنه لا يوجد بلد في العالم به نسبة مشاركة في العملية الانتخابية تصل إلى 90%.

تركيا أردوغان كليجدار أوغلو الانتخابات الرئاسية التركية الأتراك

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