الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استعدادا للصيف.. بدء رصف مدخل محافظة كفر الشيخ

رصف الطرق
رصف الطرق

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن بدء أعمال رصف مدخل المحافظة من ناحية كمين القرضا حتى ميدان الملك عبدالله" النسر"، بطول 7 كيلو، بنظام إعادة تدوير طبقات الرصف، باشراف المهندس أحمد عارف، مدير هيئة الطرق والكباري بكفر الشيخ.

تابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار أعمال الرصف والتجميل، ضمن أعمال التطوير التي تشهدها منطقة الأمل، بداية من ميدان الأمل وحتى منطقة الفيروز، والتي تشمل أعمال توسعة ورصف للطريق الرئيسي، وأعمال تطوير للجزيرة الوسطى بتركيب بلاط انترلوك وطوب فرعوني وبلدورات للجانبين، وعمل شبكات لتصريف مياه الامطار، وذلك في اطار أعمال التطوير التي تشهدها المدينة استعداداً لاستقبال موسم صيف 2023.

كما تابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال تركيب بلاط الانترلوك بشوارع المدينة، وتجهيز سطح طبقة تحت التأسيس، ووضع طبقة الخرسانة العادية، تمهيدا لبدء تركيب بلاط الانترلوك بشوارع المدينة، عقب الانتهاء الكامل من أعمال التمهيد والتجريف، ورفع مخلفات التجريف ومراجعة البنية التحتية.

كما تابع رضا حوا،ومحمد رضا، نائب رئيس مدينة سيدي غازي، أعمال دمك طبقة السن بشارع الجامع الكبير، تمهيدًا لوضع طبقة الاسفلت، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية 2012 /2023 التي ينفذها مجلس مدينة سيدى غازى، تحت إشراف الإدارة الهندسية، وشملت أعمال الرصف، والتطوير، وتوسعه الشارع، وعمل شبكه كاملة لصرف مياه الأمطار.

فيما تشن محافظة كفر الشيخ حملات نظافة مكثفة في مختلف المدن والمراكز ورفع المخلفات والتراكمات من القمامة، وأيضًا يتم تحميل الشوارع بتهذيب الأشجار والمسطحات الخضراء، ويأتي ذلك فضلاً عن صيانه أعمدة الإنارة المتهالكة بالشوارع والاستمرار في رصف الطرق المتهالكة في مختلف أنحاء المحافظة ويأتي ذلك حسب تعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ الإقليم.

طرق رصف كفر الشيخ حملات نظافة تجميل الشوارع

الأكثر قراءة

منجى على بدر يكتب: مدى اتساق سياسات مصر مع المعايير الجديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية

تسليم 9348 شهادة زواج لفحص المقبلين على الزواج بالبحيرة

"الموسيقيين" تكشف حقيقة إلغاء حفل أحمد سعد بسبب أزمة ملابسه

"الإسكوا" تناقش الترتيبات القانونية للتعاون في مجال المياه العابرة للحدود

25 يونيو.. الحكم فى استئناف سلمى الشيمى على حكم حبسها عامين

جهاز العبور يحرر 25 محضرا لإزالة الإشغالات بـ 3 أحياء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

ماجد حبته

النسخة الأفضل من أهم اجتماعات تنموية إفريقية

إسراء شوقي

جمود التطرف.. واستسهال الحرام

علي سعدة

الضرائب.. ومواجهة الغلاء

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (4)

ناهد السيد

توجهات مُعلّبة فى النشر للأطفال

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى