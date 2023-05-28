تفاصيل مصرع طالبين وإصابة آخر في حادث سير بالمنوفية

استقبل مستشفى الشهداء المركزي بمحافظة المنوفية، الأحد، جثمان طالبين لقيا مصرعهما فيما أصيب آخر أثناء عودتهما من امتحان الدبلومات الفنية بمدينة الشهداء على دراجة نارية، فأصيب أحدهم إصابة بالغة وتوفي اثنين عقب اصطدامهم بسيارة أخرى ليتم نقلهم إلى المستشفى لعمل اللازم.

ترجع أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الشهداء يفيد بمصرع طالبين على طريق نادر الشهداء أثناء عودتهم إلى قريتهم حيث اصطدمت دراجتهم التي كانوا يستقلونها بسيارة أخرى، ليتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة سير التحقيقات.

على الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة الشهداء لموقع الحادث حيث تبين مصرع كلا من مصطفى حمادة الزغبي، ١٦ عامًا، مقيم بقرية كفر دنشواي ومصرع محمود شريف علي منصور، ١٦ عامًا، طالب، مقيم بقرية كفر دنشواي وإصابة شعبان خليفة الليثي، بكسور.

بسؤال شهو العيان، أكدوا أن الطلاب كانوا يستقلون دراجة نارية أثناء عودتهم من الامتحان ظهر اليوم بمدينة الشهداء حيث اطصدمت دراجتهم بسيارة مسرعة، ما أدى إلى وقوع الحادث المروع وتحفظت قوات الشرطة على السيارة وقائدها لاستجوابه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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