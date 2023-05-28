وسائل إعلام تركية: أردوغان يتقدم علي كليجدار أوغلو بعد فرز 40% من الأصوات

أعلنت وسائل إعلام تركية، قبل قليل، عن تقدم الرئيس التركي المنتهي ولايته رجب طيب أردوغان على كيليجدار أوغلو في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، وذلك عقب فرز أكثر من 40% من الأصوات، وفقًا لموقع تركيا الآن.

وقبل قليل، قالت وسائل الإعلام إن أردوغان حصل على 58.03 % وكيليجدار أوغلو على 41.97 % بعد فرز 35 % من الأصوات.

وكان رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، أعلن اليوم أنه لم يتم تسجيل حتى الآن أي تطورات سلبية أثرت على عملية التصويت.

أردوغان يحث المواطنين على التصويت.. و"أوغلو": شاركوا للتخلص من نظام استبدادى

ووجه المرشح الرئاسي كمال أوغلو دعوة إلى الناخبين مؤكدًا أن التصويت أمر لا بديل عنه من أجل التخلص من نظام استبدادي، وذلك بعد أن أدلى بصوته في مركز الاقتراع داخل العاصمة التركية أنقرة.

وقال كمال أوغلو: على المواطنين أن يشاركو في التصويت من أجل حرية حقيقية وديمقراطية في هذا البلد، وللتخلص من النظام الاستبدادي السابق، مضيفًا: الانتخابات تجرى في ظروف صعبة، وأنا أتعرض لكل أنواع التشهير والهجوم، ولكن أثق في فطرة الشعب التركي.

من جانبه، أعرب الرئيس التركي المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان عن آماله في أن تصل نسب المشاركة إلى 90% من إجمالي الأتراك، قائلًا: «لأول مرة في تاريخ تركيا الحديث تجرى الانتخابات على جولتين»، مؤكدًا أن تركيا أظهرت للعالم إقبالًا يصل إلى 90%، وهو ما يرغب أردوغان في أن يتكرر في عملية الإعادة، مضيفًا أنه لا يوجد بلد في العالم به نسبة مشاركة في العملية الانتخابية تصل إلى 90%.

وأجرت تركيا اليوم الأحد، الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية والتي يتنافس فيها مرشح تحالف الجمهور الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه مرشح تحالف الشعب زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو.