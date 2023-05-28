الخلايا الجذعية ومرض السكري.. أحدث العلاجات الفعالة لأشهر الأمراض المزمنة

يعاني الكثير من سكان العالم من الأمراض المزمنة، مثل السكري والضغط العالي، فالأمراض المزمنة هي تلك التي تستمر لفترة طويلة أو تتكرر بشكل متقطع، وتؤثر على نوعية حياة المصابين بها وقدرتهم على العمل والتفاعل مع الآخرين.

ومن بين أكثر الأمراض المزمنة شيوعاً وخطورة في العالم مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، واللذان يزيدان من خطر الإصابة بمضاعفات خطيرة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والفشل الكلوي والعمى، وفقاً لما ذكره موقع "health news".

أحدث العلاجات لمرض السكري والقلب:

مرض السكري هو اضطراب يحدث نتيجة نقص أو عدم فعالية هرمون الأنسولين، الذي يساعد على نقل الجلوكوز من الدم إلى الخلايا لإنتاج الطاقة، فعندما يفشل الأنسولين في أداء وظيفته، يتراكم الجلوكوز في الدم ويصبح سكر الدم مرتفعاً. وتُعَرَّف هذه الحالة باسم فرط السكري.

مرض السكري هو حالة مزمنة تتسبب في ارتفاع مستوى السكر في الدم، وينجم عنها العديد من المضاعفات الصحية، منها أمراض القلب والأوعية الدموية، التي تشكل سبباً رئيسياً للوفاة بين مرضى السكري. لذلك، يحتاج مرضى السكري إلى علاجات فعالة وآمنة تساعدهم على التحكم في مستوى السكر في الدم والوقاية من مخاطر أمراض القلب.

العلاج جديد باستخدام الخلايا الجذعية:

هذا العلاج هو عبارة عن حقنة تحتوي على خلايا جذعية مشتقة من نخاع العظام، وتسمى VX-8801، هذه الخلايا تهدف إلى استبدال الخلايا التالفة في جزيرات لانغرهانس بالبنكرياس، والتي تنتج هرمون الأنسولين. بذلك، يمكن لهذا العلاج أن يحسن من إنتاج الأنسولين وتنظيم مستوى السكر في الدم، وبالتالي يقلل من خطر حدوث مضاعفات قلبية، كما أن هذا العلاج ما زال قيد التجارب السريرية، ولكنه أظهر نتائج واعدة في علاج مرضى السكري من النوع الأول.

علاج جديد يستخدم عقارًا لخفض ضغط الدم:

هذا العلاج يستخدم عقارًا يسمى سيلتروبريل (Cilazapril)، وهو من فئة مثبطات إنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE inhibitors)، والتي تستخدم لخفض ضغط الدم المرتفع.

هذا العقار يعمل على تحفيز إفراز بروتين يسمى كارديوديراتيف (Cardioderivative)، وهو بروتين يحمي خلايا قلب المصاب بالسكري من التلف، بذلك يمكن لهذا العلاج أن يحسن من وظائف عضلة القلب والأوعية الدموية، ويقلل من خطر حدوث نوبات قلبية أو فشل قلبي. هذا العلاج ما زال قيد التطوير، ولكنه أظهر نتائج إيجابية في دراسات حيوانية.

جراحة تحويل المسار:

هذه الجراحة هي إحدى جراحات السمنة، وتستخدم لخفض وزن المصاب بالسكري من النوع الثاني، والذي يشكل عاملاً خطيرًا لأمراض القلب. تتم هذه الجراحة بإزالة جزء من المعدة أو تصغيرها، وتوصيلها بالأمعاء على بُعد مُحدَّد، بهذه الطريقة، يقل كمية الطعام التي يستطيع المصاب تناولها، وتقل كمية امتصاص المغذِّّات من قِبَل المصاب وبالتالي يتم السيطرة عليه.