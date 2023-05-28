المؤبد لـ6 متهمين قتلوا مواطنًا في منيا القمح

أصدرت محكمة الجنايات بالشرقية، الأحد، حكمًا يقضي بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المؤبد، لقتلهم بقال وسرقة دراجته البخارية بجوار مقابر قرية شبرا العنب في منيا القمح.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أسامة ربيع، ومحمد سامى بده، وسكرتارية حسن عبدالمجيد وأحمد نصر.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة المدعو أ م ع ت، 43 سنة، صاحب محل بقالة، مقيم في قرية تابعة لمركز منيا القمح، جثة هامدة بجوار مقابر قرية التابعة لمركز منيا القمح، وذلك إثر إصابته بطلق ناري.

تبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من: ي س إ ح ال، ورضا ف أ ع، وهيثم ح ع إ، وتامر س ع ال، وأحمد ف ع ال، ووليد س م ع، بينهم اثنين مقيمين في نطاق مركز منيا القمح وباقي المتهمين من محافظة القليوبية.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهة المتهمة الأولى أقرت بوجود علاقة غير شرعية بينها وبين المجني عليه، وأنه قد قام بتصوير مقاطع لها وهددها بها، فما كان منها إلا أن اتفقت مع باقي المتهمين على التخلص منه مقابل مبلغ من المال، إذ ترصدوا تحركات المجني عليه وعقب وصوله إلى محل الواقعة مُستقلًا دراجة نارية أطلق أحدهم عيارًا ناريًا من فرد خرطوش كان بحوزته تجاهه فأودى بحياته، وأن المتهمين قد تمكنوا من الاستيلاء على دراجته النارية وهاتفه المحمول، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وسرقة المجني عليه.