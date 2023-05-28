الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المؤبد لـ6 متهمين قتلوا مواطنًا في منيا القمح

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة الجنايات بالشرقية، الأحد، حكمًا يقضي بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المؤبد، لقتلهم بقال وسرقة دراجته البخارية بجوار مقابر قرية شبرا العنب في منيا القمح.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أسامة ربيع، ومحمد سامى بده، وسكرتارية حسن عبدالمجيد وأحمد نصر.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة المدعو أ م ع ت، 43 سنة، صاحب محل بقالة، مقيم في قرية تابعة لمركز منيا القمح، جثة هامدة بجوار مقابر قرية التابعة لمركز منيا القمح، وذلك إثر إصابته بطلق ناري.

تبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من: ي س إ ح ال، ورضا ف أ ع، وهيثم ح ع إ، وتامر س ع ال، وأحمد ف ع ال، ووليد س م ع، بينهم اثنين مقيمين في نطاق مركز منيا القمح وباقي المتهمين من محافظة القليوبية.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهة المتهمة الأولى أقرت بوجود علاقة غير شرعية بينها وبين المجني عليه، وأنه قد قام بتصوير مقاطع لها وهددها بها، فما كان منها إلا أن اتفقت مع باقي المتهمين على التخلص منه مقابل مبلغ من المال، إذ ترصدوا تحركات المجني عليه وعقب وصوله إلى محل الواقعة مُستقلًا دراجة نارية أطلق أحدهم عيارًا ناريًا من فرد خرطوش كان بحوزته تجاهه فأودى بحياته، وأن المتهمين قد تمكنوا من الاستيلاء على دراجته النارية وهاتفه المحمول، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وسرقة المجني عليه. 

السجن المؤبد العرض على النيابة العامة المحاكمة الجنائية المستشار عبدالباسط محمد إمبابي بمديرية أمن الشرقية تهمة القتل العمد سرقة دراجته البخارية علاقة غير شرعية صاحب محل بقاله فرد خرطوش مركز منيا القمح

الأكثر قراءة

منجى على بدر يكتب: مدى اتساق سياسات مصر مع المعايير الجديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية

تسليم 9348 شهادة زواج لفحص المقبلين على الزواج بالبحيرة

"الموسيقيين" تكشف حقيقة إلغاء حفل أحمد سعد بسبب أزمة ملابسه

25 يونيو.. الحكم فى استئناف سلمى الشيمى على حكم حبسها عامين

"الإسكوا" تناقش الترتيبات القانونية للتعاون في مجال المياه العابرة للحدود

جهاز العبور يحرر 25 محضرا لإزالة الإشغالات بـ 3 أحياء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

ماجد حبته

النسخة الأفضل من أهم اجتماعات تنموية إفريقية

إسراء شوقي

جمود التطرف.. واستسهال الحرام

علي سعدة

الضرائب.. ومواجهة الغلاء

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (4)

ناهد السيد

توجهات مُعلّبة فى النشر للأطفال

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى