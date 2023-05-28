الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الطيران المدنى تنهى استعدادات سفر الحجاج.. والبعثة الرسمية ستغادر 10 يونيو

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أنهت وزارة الطيران المدني وشركاتها القابضة، كل الاستعدادات اللازمة لتفويج أول أفواج الحجاج  لهذا العام، وذلك خلال 10 يونيو المقبل، حيث من المقرر أن تغادر في نفس اليوم البعثة الرسمية للحج هذا العام، وذلك بحضور الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، ورؤساء الشركات القابضة، وممثلي وزارة السياحة والداخلية والتضامن.

وأوضحت مصادر مطلعة بميناء القاهرة الدولي، أنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة بسفر الحجاج، كما تم إعلان حالة الطوارئ داخل صالات السفر والوصول قبل أسبوع وذلك للانتهاء من الاستعدادات الخاصة بانطلاق الجسر الجوي للشركات الطيران لنقل حجاج بيت الله الحرام هذا الموسم.

كما تم تجهيز مبنى الركاب رقم 2 والمخصص لسفر رحلات الخطوط السعودية، ومبنى الركاب 1 المعروف بالمطار القديم لسفر رحلات بعض الشركات إلى الأراضي المقدسة، والتي سوف تشارك في موسم الحج، كذلك الانتهاء من الصالة الموسمية المخصصة لنقل الحجاج سواء على رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران أو بعض الشركات الأخرى.

وذلك بالإضافة إلى أنه جارٍ التنسيق مع كل الجهات المعاونة في المطار والتي تشارك في موسم الحج كل عام، وتخصيص غرفة عملية على مدار الـ24 ساعة يوميًا لمتابعة سفر الحجاج وحل أي مشاكل داخل الصالات، وزيادة أعداد المنسقين لمساعدة الحجاج خاصة كبار السن منهم وأصحاب الحالات الخاصة، وتفادي أي أخطاء للمواسم السابقة، ومتابعة أعمال الصيانة اليومية لدوارات المياه وأماكن الإحرام وأجهزة الكشف عن الحقائب والأرضيات استعدادًا لاستقبال أفواج الحجاج.

وكانت قد أعلنت مصر للطيران أنها ستبدأ تشغيل رحلاتها لموسم الحج من مطار القاهرة والمطارات الداخلية، اعتبارًا من 1 يونيو وحتى 22 يونيو القادم، وتكون مرحلة مغادرة الحجاج خلال الفترة من 2 يوليو وحتى 2 أغسطس القادمين، وذلك بحسب ما أعلنته السلطات السعودية حيث حددت مواعيدها بدء استقبال رحلات الحج اعتبارًا من الـ21 من مايو الجاري وحتى 22 من يونيو القادم، وتبدأ مرحلة مغادرة الحجاج خلال الفترة من الثاني من يوليو وحتى الثاني من أغسطس القادمين.

على الجانب الآخر دشّن الرئيس التنفيذي لشركة مطوفي حجاج إفريقيا للدول غير العربية بدر علي بافقيه، المرحلة الأولى من مشروع "المخيم الذكي" لمخيمات حجاج إفريقيا غير العربية بمشعري عرفات ومنى.

وتضمن حفل التدشين توقيع عدة عقود وشراكات استراتيجية مع عددٍ من الشركات والمؤسسات المتخصصة بهدف استثمار التقنيات الحديثة في معالجة التحديات المستقبلية في مجال إدارة الحشود وربط المخيمات بأنظمة مراقبة ذكية تنعكس منها مؤشرات لحظية، لدعم اتخاذ القرار وسهولة أداء المناسك لضيوف الرحمن.

الطيران المدني سفر الحجاج البعثة الرسمية أفواج الحجاج وزارة السياحة والداخلية والتضامن حجاج بيت الله الحرام

الأكثر قراءة

مطاردة الكلاب.. القصة الكاملة لعقر 22 شخصًا في أوسيم

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 الترم الثاني بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

"الشك هيموتنى".. 5 سنوات لزوج مزق جسد زوجته فى الجيزة

"الإسكان": نمتلك 560 محطة صرف.. و3 آلاف قرية بحاجة إلى شبكات متكاملة

25 يونيو.. الحكم في إعادة محاكمة متهم بحرق مقر "غد الثورة"

24 يونيو.. الحكم فى سب مرتضى منصور لناقد رياضى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

جمود التطرف.. واستسهال الحرام

علي سعدة

الضرائب.. ومواجهة الغلاء

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (4)

ناهد السيد

توجهات مُعلّبة فى النشر للأطفال

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

د.أحمد الخميسى

الكتابة بالشبه فى أدب الشبان

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى