الطيران المدنى تنهى استعدادات سفر الحجاج.. والبعثة الرسمية ستغادر 10 يونيو

أنهت وزارة الطيران المدني وشركاتها القابضة، كل الاستعدادات اللازمة لتفويج أول أفواج الحجاج لهذا العام، وذلك خلال 10 يونيو المقبل، حيث من المقرر أن تغادر في نفس اليوم البعثة الرسمية للحج هذا العام، وذلك بحضور الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، ورؤساء الشركات القابضة، وممثلي وزارة السياحة والداخلية والتضامن.

وأوضحت مصادر مطلعة بميناء القاهرة الدولي، أنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة بسفر الحجاج، كما تم إعلان حالة الطوارئ داخل صالات السفر والوصول قبل أسبوع وذلك للانتهاء من الاستعدادات الخاصة بانطلاق الجسر الجوي للشركات الطيران لنقل حجاج بيت الله الحرام هذا الموسم.

كما تم تجهيز مبنى الركاب رقم 2 والمخصص لسفر رحلات الخطوط السعودية، ومبنى الركاب 1 المعروف بالمطار القديم لسفر رحلات بعض الشركات إلى الأراضي المقدسة، والتي سوف تشارك في موسم الحج، كذلك الانتهاء من الصالة الموسمية المخصصة لنقل الحجاج سواء على رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران أو بعض الشركات الأخرى.

وذلك بالإضافة إلى أنه جارٍ التنسيق مع كل الجهات المعاونة في المطار والتي تشارك في موسم الحج كل عام، وتخصيص غرفة عملية على مدار الـ24 ساعة يوميًا لمتابعة سفر الحجاج وحل أي مشاكل داخل الصالات، وزيادة أعداد المنسقين لمساعدة الحجاج خاصة كبار السن منهم وأصحاب الحالات الخاصة، وتفادي أي أخطاء للمواسم السابقة، ومتابعة أعمال الصيانة اليومية لدوارات المياه وأماكن الإحرام وأجهزة الكشف عن الحقائب والأرضيات استعدادًا لاستقبال أفواج الحجاج.

وكانت قد أعلنت مصر للطيران أنها ستبدأ تشغيل رحلاتها لموسم الحج من مطار القاهرة والمطارات الداخلية، اعتبارًا من 1 يونيو وحتى 22 يونيو القادم، وتكون مرحلة مغادرة الحجاج خلال الفترة من 2 يوليو وحتى 2 أغسطس القادمين، وذلك بحسب ما أعلنته السلطات السعودية حيث حددت مواعيدها بدء استقبال رحلات الحج اعتبارًا من الـ21 من مايو الجاري وحتى 22 من يونيو القادم، وتبدأ مرحلة مغادرة الحجاج خلال الفترة من الثاني من يوليو وحتى الثاني من أغسطس القادمين.

على الجانب الآخر دشّن الرئيس التنفيذي لشركة مطوفي حجاج إفريقيا للدول غير العربية بدر علي بافقيه، المرحلة الأولى من مشروع "المخيم الذكي" لمخيمات حجاج إفريقيا غير العربية بمشعري عرفات ومنى.

وتضمن حفل التدشين توقيع عدة عقود وشراكات استراتيجية مع عددٍ من الشركات والمؤسسات المتخصصة بهدف استثمار التقنيات الحديثة في معالجة التحديات المستقبلية في مجال إدارة الحشود وربط المخيمات بأنظمة مراقبة ذكية تنعكس منها مؤشرات لحظية، لدعم اتخاذ القرار وسهولة أداء المناسك لضيوف الرحمن.