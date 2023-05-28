الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ينطلق غدًا.. كل ما تريد معرفته عن الحفل الغنائي لزفاف ولي عهد الأردن

الامير حسين
الامير حسين

تستعد الأردن غدًا الإثنين؛ لإقامة  الحفل الغنائي ضمن تحضيرات زفاف الأمير حسين ولي عهد الأردن حيث ينتظر العديد من الأردنيين هذا الحفل بكل شغف، ويترقب الشارع الأردني عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد الأردني على الآنسة رجوة خالد السيف.

 وقد أعلنت المملكة الاردنية عن تفاصيل هذا اليوم ونرصدها خلال السطور المقبلة. 

_ يعقد قران ولى عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في قصر زهران بالعاصمة عمان وهو أحد أقدم القصور التي تم تشييدها في العاصمة، وشهد العديد من الأفراح الملكية، من أبرزها حفل زفاف الملك عبد الله الثاني وكذلك الملك الحسين بن طلال.

_ أعلن التليفزيون الرسمي الأردني في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي تخصيص تغطية خاصة بمناسبة زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد والآنسة رجوة خالد السيف.

_يحيي فنانون مصريون وأردنيون وعرب حفلًا غنائيًا بمناسبة عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف يوم الاثنين المقبل.

_أكدت وسائل إعلام أردنية أن الحفل الغنائي سيقام في ستاد عمّان الدولي في مدينة الحسين الرياضية، بمشاركة الفنان تامر حسني، أحمد سعد، فنانتين أردنيتين هما ديانا كرزون، وزين عوض، ومن الفنانين العرب، راغب علامة.

_سيبدأ الحفل في الساعة 8 من مساء 29 مايو المقبل، حيث ستغلق الأبواب مع بدء الحفلة، والمسجلون للحضور عليهم التواجد في الموقع قبيل بدء الحفل بـ 3 ساعات؛ حيث سيمنع دخول المركبات إلى المدينة الرياضية.

_سيكون الدخول مجانا عبر التسجيل على موقع إلكتروني خاص بالحفل، كما تتوافر حافلات نقل مجانية من (عبدون، الجاردنز، مجمع الجنوب، وحدائق الحسين) إلى الحفل، حيث سيكون التجمع لتحرك الحافلات بين الساعة 5 - 6.30 مساء بتوقيت المملكة الأردنية.

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