كشف الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لـ أرسنال، عن تشكيل فريقه لمواجهة وولفرهامبتون في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة أرسنال وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

أما عن موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي، فتُقام في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الإمارات معقل فريق أرسنال.

تشكيل أرسنال أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

تشكيل أرسنال أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، فلم يشهد أي تغييرات عن تشكيل الفريق في الجولة الماضية أمام نوتنجهام فورست، حين خسروا بهدف دون مقابل، ويلعب السويسري جرانيت تشاكا آخر مباراة له مع “الجانرز”، قبل الرحيل إلى باير ليفركوزن الألماني.

وجاء تشكيل أرسنال أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: آرون رامسديل

خط الدفاع: توماس بارتي - بينجامين وايت - جابرييل - بيتر كيويور

خط الوسط: جورجينيو - جرانيت تشاكا - مارتين أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا - لياندرو تروسارد - جابرييل جيسوس

ويحتل فريق أرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 81 نقطة، وضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فيما يتواجد وولفرهامبتون في المركز الثالث عشر برصيد 41 نقطة.

وتُقام مباريات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في نفس الموعد، السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، لضمان الحيادية والنزاهة وعدم التلاعب بالنتائج.

وضمن مانشستر سيتي التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، كما تأهل إلى دوري أبطال أوروبا رفقة فرق أرسنال، نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد، فيما ضمن فريقا ليفربول وبرايتون التأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي، ويبقى الصراع دائرًا على المقعد المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي بين فرق توتنهام، أستون فيلا، وبرينتفورد، كذلك تفادي الهبوط بين فرق ليدز يونايتد، ليستر سيتي وإيفرتون.