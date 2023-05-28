الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لقتلهم سائق بالقليوبية.. إحالة أوراق عامل وسباك وبائع للمفتي

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، في حكمها الصادر اليوم قرارًا بإحالة عامل وبائع متحول وسباك لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين محمود منير خليل وأمير المؤمنين حسن حسن، وأمانة سر محمد شهاب.

وقام المتهمون باستدراح سائق سيارة "تاكسي" وقتله لسرقة سيارته، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر يوليو للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين لتلك الجلسة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 14665 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3596 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "مصطفي م م"، وشهرته "مصطفي الأسود"، 24 سنة، عامل، و"محمد م ع"، وشهرته "محمد شرقية"، 19 سنة، بائع متجول، و"أحمد ا م"، وشهرته "أحمد العسكري"، 25 سنة، سباك، قتلوا عمداً المجني عليه كرم محمود محمود محمد مع سبق الإصرار.

الرأي الشرعي في إعدامهم استمرار حبس المتهمين المستشار أيمن كمال عرابى أمر الاحالة الخاص بمحافظة القليوبية حبس المتهمين جنايات شبرا الخيمة فضيلة مفتي الجمهورية

الأكثر قراءة

منجى على بدر يكتب: مدى اتساق سياسات مصر مع المعايير الجديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية

تسليم 9348 شهادة زواج لفحص المقبلين على الزواج بالبحيرة

"الموسيقيين" تكشف حقيقة إلغاء حفل أحمد سعد بسبب أزمة ملابسه

25 يونيو.. الحكم فى استئناف سلمى الشيمى على حكم حبسها عامين

"الإسكوا" تناقش الترتيبات القانونية للتعاون في مجال المياه العابرة للحدود

جهاز العبور يحرر 25 محضرا لإزالة الإشغالات بـ 3 أحياء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

ماجد حبته

النسخة الأفضل من أهم اجتماعات تنموية إفريقية

إسراء شوقي

جمود التطرف.. واستسهال الحرام

علي سعدة

الضرائب.. ومواجهة الغلاء

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (4)

ناهد السيد

توجهات مُعلّبة فى النشر للأطفال

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى