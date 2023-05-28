لقتلهم سائق بالقليوبية.. إحالة أوراق عامل وسباك وبائع للمفتي

أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، في حكمها الصادر اليوم قرارًا بإحالة عامل وبائع متحول وسباك لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين محمود منير خليل وأمير المؤمنين حسن حسن، وأمانة سر محمد شهاب.

وقام المتهمون باستدراح سائق سيارة "تاكسي" وقتله لسرقة سيارته، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر يوليو للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين لتلك الجلسة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 14665 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3596 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "مصطفي م م"، وشهرته "مصطفي الأسود"، 24 سنة، عامل، و"محمد م ع"، وشهرته "محمد شرقية"، 19 سنة، بائع متجول، و"أحمد ا م"، وشهرته "أحمد العسكري"، 25 سنة، سباك، قتلوا عمداً المجني عليه كرم محمود محمود محمد مع سبق الإصرار.