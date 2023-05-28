الأحد 28 مايو 2023
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رئيس جامعة المنيا يطمئن على سير امتحانات الفرق النهائية بكلية الهندسة

جريدة الدستور

أجرى الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اليوم، جولة تفقدية للاطمئنان على حسن سير أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023م، للفرق النهائية بكلية الهندسة، وذلك في ثاني أيام انعقاد الامتحانات، والتأكد من التزام الطلاب بالقواعد التي أقرتها الجامعة لانتظام أعمال الامتحانات وتوفير سبل الراحة التي تضمن أداء الطلاب امتحاناتهم في سهولة ويسر

رافق رئيس الجامعة خلال زياراته الدكتور مصطفى محمود عميد كلية الهندسة، والدكتور أبو هشيمة مصطفى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والمستشار الهندسي للجامعة، والدكتور محمد علي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفى أحمد كمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وخلال جولته التفقدية لامتحانات الفرق النهائية بأقسام الهندسة المدنية، وكهرباء القوى والطاقة، والاتصالات، وامتحانات الفرقة النهائية لبرنامجي الميكاترونيات والروبوتات الصناعية، وهندسة البتروكيماويات، وجه فرحات علي عدم اصطحاب الطلاب للهاتف المحمول داخل اللجان نهائياً، أو اية متعلقات شخصية والحرص على تواجد رؤساء اللجان للرد على استفسارات الطلاب ومراجعة تغطية الورقة الامتحانية لكل أهداف المقرر، وأن تكون ممثلة للمحتوى العلمي والموضوعات التي تم تدريسها.

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جامعة المنيا رئيس الجامعة يطمئن عي الأمتحانات كلية الهندسة بجامعة المنيا الدكتور مصطفي محمود عميد هندسة المنيا الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا

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