الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بدء عملية فرز الأصوات فى جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية التركية

انتخابات تركيا
انتخابات تركيا

بدأت عملية فرز الأصوات، مساء اليوم الأحد، في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية التركية.

وأفادت فضائية سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل لها قبل قليل، بأن مراكز الاقتراع أغلقت أبوابها في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.

وأجرت تركيا اليوم الأحد، الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية والتي يتنافس فيها مرشح تحالف الجمهور الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه مرشح تحالف الشعب زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو.

وفي وقت سابق من اليوم، قال كمال كليتشدار أوغلو، المنافس في انتخابات الرئاسة التركية، أمام الرئيس رجب طيب أردوغان: "ستحل الحرية على بلادنا".

وأضاف، خلال كلمة له بعد الإدلاء بصوته: "أدعو الجميع إلى التصويت من أجل “ديمقراطية حقيقية، وأدعو الجميع إلى المشاركة في القضاء على النظام الاستبدادي".

نتوقع عملية انتخابات سلسة بمشاركة واسعة

وأضاف "كليتشدار أوغلو"، خلال كلمة له بعد الإدلاء بصوته، أن "المشاركة الواسعة في الانتخابات تؤكد الديمقراطية في بلادنا، ونتوقع عملية انتخابات سلسة بمشاركة واسعة، والشعب سيختار رئيسه وسأحترم قراره".

وكان وصل كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومنافسه كليتشدار أوغلو  إلى أحد مراكز الاقتراع في إسطنبول للإدلاء بصوتيهما.

فيما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يتوقع الإعلان عن نتائج جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة التركية التي تجرى اليوم بشكل أسرع من الجولة الأولى، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف، خلال كلمة له بعد الإدلاء بصوته، أن المشاركة الواسعة في الانتخابات تؤكد الديمقراطية في بلادنا.

جولة الإعادة

وتأتي جولة الإعادة بعدما أظهرت النتائج حصول أردوغان على 49,4%، مقابل 44,95% لخصمه كليتشدار أوغلو، بعد أن فشل كلا الطرفين في حسم المعركة الانتخابية التي انطلقت في 14 من الشهر الجاري.

فرز الأصوات الانتخابات الرئاسية التركية جولة الإعادة مراكز الاقتراع رجب طيب أردوغان كمال كليجدار أوغلو

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