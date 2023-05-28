الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الجيش السودانى: نبحث إمكانية تمديد وقف إطلاق النار الحالى

الجيش السوداني
الجيش السوداني

أعلنت القوات المسلحة السودانية عن أنها تبحث إمكانية تمديد وقف إطلاق النار الحالي، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

كما أكد الجيش السوداني، في بيان له، التزامه باتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد الموقّعة في جدة في 20 مايو الحالي.

وذكر البيان أن الجيش السوداني يبحث إمكانية الاستعداد للموافقة على تمديد وقف إطلاق النار الحالي، والذي ينتهي في 29 مايو الجاري.

يُشار إلى أن السعودية والولايات المتحدة قد دعتا، الأحد، إلى تمديد اتفاق وقف إطلاق النار الذي أسهم في تحقيق بعض الهدوء في المواجهات التي اندلعت مؤخرًا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

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