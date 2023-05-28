أعراض توضح الإصابة بسرطان المبيض تعرفي عليها خلال سطور

سرطان المبيض هو أحد أشكال السرطان الذي يتطور في المبيضين، بالعضو التناسلي عند النساء، والتي بدورها تقوم بفرز البويضات، ويعتبر سرطان المبيض من السرطانات المميته بسبب عدم ملاحظته.

ولتفادي التعرض للمضاعفات والانتكاسات التي يتسبب بها سرطان المبيض، ونقدم لكم من خلال هذه السطور علامات وأعراض في المراحل المبكرة التي يبدأ سرطان المبيض في المبايض أو في قناة فالوب بها لدى النساء نقلًا عن موقع "hindustantimes"

10 أعراض لسرطان المبيض يمكن أن تساعد في اكتشافه:

1-انتفاخ البطن

يشير انتفاخ البطن إلى الشعور بالامتلاء أو الضيق في منطقة المعدة، ويكون مصحوبًا بتورم واضح أو انتفاخ في البطن.

2-آلام الحوض

الشعور بعدم الراحة أو الألم في منطقة أسفل البطن أو الحوض، يمكن أن يكون لها أسباب مختلفة، بما في ذلك تقلصات الدورة الشهرية ومرض التهاب الحوض وانتباذ بطانة الرحم وخراجات المبيض والحالات التي تؤثر على الأعضاء التناسلية أيضًا.

3-كثرة التبول

عندما تنمو خلايا سرطان المبيض خارج جدار المثانة أو الاستسقاء في الحوض الذي يضغط على المثانة، تشعر النساء بالحاجة إلى التبول بشكل متكرر.

4-فقدان الشهية

إنه عرض أساسي لسرطان المبيض، فيشمل المؤشرات المبكرة لسرطان المبيض الشعور بالشبع بسرعة ووجود صعوبة في إنهاء حتى الوجبات البسيطة.

5-التعب والإرهاق

ضمن الاعراض الشعور بالتعب الشديد أو الإرهاق معظم الوقت، حيث يمكن أن يسبب السرطان التعب لعدة أسباب منها يمكن أن يغير السرطان مستويات البروتين والهرمونات الطبيعية، والتي ترتبط بالعمليات الالتهابية في الجسم ويمكن أن تؤدي إلى التعب.

6-ألام الظهر

ويرتبط هذا أيضًا بسرطان المبيض، فيحدث ألم شديد أسفل الظهر يتعارض مع النوم قبل التشخيص مباشرة، و يحدث بشكل رئيسي بسبب تجمع السوائل في الحوض ويسبب عدم الراحة في أنسجة أسفل الظهر.

7-عسر الهضم

غالبًا ما يُعرف باسم عسر الهضم أو اضطراب المعدة، وهذا يسبب ألمًا في الجزء العلوي من البطن ويمكن أن يكون من الأعراض المبكرة لسرطان المبيض.

8-الإمساك

يعد الإمساك وحركات أمعاء غير مريحة ونادرة من الأعراض.

9-التغيرات في الدورة الشهرية

تتحول الدورة الشهرية لغير منتظمة، فقد تأتي مبكرة أو متأخرة، و في حالة الإصابة بسرطان المبيض، فقد يؤدي إلى عدم انتظام الدورة الشهرية أو حدوث نزيف حاد أو نزيف بين فترات الدورة الشهرية

10-نزيف مهبلي غير طبيعي

ويقصد به النزيف أثناء الجماع وهو سبب لسرطان المبيض.