الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"صناعة النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن معاناة مصانع المحلة من نقص الغزول

اجتماع لجنة الصناعة
اجتماع لجنة الصناعة

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود الشامي بشأن معاناة مصانع مدينة المحلة الكبرى من نقص الغزول، مما يهدد مصانع النسيج بالتوقف وتشريد العمالة.

وقال النائب مقدم طلب الإحاطة: كجهة تشريعية هدفنا النهوض بقطاع الصناعة وتطويرها، موضحًا أن قطاع الغزل والنسيج لم يطور من ٤٠ سنة، مشيرًا إلى أن المستثمر يعاني من تعرضه للسرقة والنهب من السوق السوداء.

وطالب بتشغيل المصانع وتشغيل كل الماكينات، متسائلًا عن خطة الوزارة في التطوير؟

وقالت نيفين الكاتب عضو اللجنة، إن دور اللجنة قوي في الحفاظ على الأمن القومي، كما لها دور رقابي على الوزارات الاقتصادية، موضحة أن وزارة قطاع الأعمال أفسدت الصناعة والوزير سيحاسب أمام الله، متسائلة: أين خطة الوزارة.

وأكدت الكاتب أن مصر كانت دولة رائدة في الصناعات النسيجية، وإذا لم نستغل الثورة البشرية سنخسر كثيرًا، مؤكدة أنه علينا أن نلحق النفس الأخير، متسائلة: ماذا سنفعل في تباطؤ المسئولين والخيانة؟

وأفاد محمد نشأت العمدة، عضو اللجنة، بأنه دون صناعة لن يكون هناك اقتصاد لمصر، مطالبًا بتسهيل الإجراءات على المستثمر، قائلًا: يعني من الآخر علينا نحمل المستثمر على كفوف الراحة، مطالبًا برحيل وزير قطاع الأعمال.

وأوضح محمد حمدي موسى أن الحكومة تعمل بجذر منعزلة وكل وزير يسير بدماغه، مشددًا على ضرورة حضور المجموعة الاقتصادية للجنة وعرض المشكلة وإيجاد حلول.

فيما قال محمد سعد عوض الله: وجود ممثلي الوزارات دون ممثل عن البنك المركزي غير مُجدٍ، موضحًا أن اللجنة طالبت مرارًا حضور المجموعة الاقتصادية وعلى رأسها البنك المركزي، مشيرًا إلى أن صورة المصانع المصرية في الخارج غير جيدة، قائلًا: نتحاسب على هذا التقصير، مطالبًا باستراتيجية واضحة لوزارة الصناعة وخاصة في هذا القطاع.

وعلق ممثل وزارة الصناعة أنه على وزارة الزراعة توفير احتياجات قطاع الأعمال العام حتى تقوم المصانع بأعمالها على أكمل وجه.

الأمن القومي البنك المركزي السوق السوداء الغزل والنسيج المجموعة الاقتصادية المهندس معتز محمود المصانع المصرية قطاع الصناعة

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