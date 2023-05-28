"اتصالات النواب": البريد نموذج لكيان مصرى ناجح حقق أرباحًا بلغت 3.8 مليار جنيه

أشاد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بالنجاح الكبير الذي حققه البريد المصري خلال العام الماضي، مؤكداً أن الأرقام تشير إلى أننا أمام نموذج لكيان مصري ناجح محققاً أرباح وصلت إلى 3 مليارات و800 مليون جنيه بزيادة على العام الماضي تقارب 700 مليون جنيه.

وقال رئيس اتصالات النواب خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 للهيئة القومية للبريد بحضور الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن خطة التطوير في الإنشاءات الجديدة وصلت لـ950 مكتب بريد بالإضافة إلى 300 مكتب جديد بزيادة 20%.

ولفت بدوي إلى أن هناك طفرة كبيرة وتوسعا في مجال الأكشاك البريدية وصلت إلى 65 كشكا بريديا ما يؤكد أن هناك تقدما وتطورا، موضحا أن ما تحقق هو ثمرة تعاون بين مجلس النواب والبريد ونتطلع لمزيد من التعاون لتحقيق طموحات المصريين في الجمهورية الجديدة.

ووجه بدوي الشكر إلى الجهد الذي تحقق خلال العام الماضي، مؤكدًا أن الدكتور شريف فارق حقق طفرة كبيرة وأنه يسير وفق رؤية الدولة المصرية.

من جهته، أكد النائب أحمد نشأت، وكيل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بلا شك إننا نجد كل التعاون من الهيئة القومية للبريد والبرلمان مطالبا باستيضاح المستهدف عن العام القادم.

وتابع نشأت أن البريد يقوم بدور كبير في خدمة المجتمع وانعكس بشكل كبير على المواطن المصري.