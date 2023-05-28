الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بسبب الأهلي.. فيتوريا يطالب اتحاد الكرة بالسفر للمغرب يوم 11 يونيو

روى فيتوريا
روى فيتوريا

طالب روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطنى، مجلس إدارة اتحاد الكرة بالسفر إلى المغرب يوم 11 يونيو المقبل استعدادا لمواجهة غينيا يوم 14 من الشهر نفسه في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وكشف مصدر أن روى فيتوريا يرغب في متابعة مباراة الأهلي والوداد المغربي في إياب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا المقرر لها يوم 11.

واستقر فيتوريا على ضم ما بين 7 أو 8 لاعبين من الأهلي بعد المستوى الذى قدمه الأهلي في الفترة الأخيرة وصعوده للمباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا وتربعه على جدول الدورى رغم عدم لعب الأهلي جميع مبارياته.

ومن لاعبى الأهلي الأقرب للانضمام للمنتخب في معسكر يونيو محمد الشناوى ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني وحمدى فتحى ومروان عطية ومحمود كهربا وحسين الشحات.

ويدخل المنتخب معسكرا مغلقا أحد يومي 9 أو 10 يونيو المقبل أى قبل موعد الأجندة الدولية بثلاثة أيام حيث أن الأجندة الدولية تبدأ من يوم 12 إلى 20 يونيو من الشهر نفسه.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني للمنتخب القائمة النهائية للمننخب قبل المعسكر بعدة أيام ومن المتوقع أن يضم فيتوريا ما بين 24 إلى 28 لاعبا من بينهم 3 حراس مرمى.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني خوض مباراة ودية يوم 18 يونيو مع جنوب السودان.

اتحاد الكرة الجهاز الفنى للمنتخب الاهلى والوداد المغربى المدير الفني للمنتخب جنوب السودان روي فيتوريا غينيا

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