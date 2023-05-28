وكيل صحة مطروح يناقش خطة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة

استقبل الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الأحد، الدكتور عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم، بمكتبه بديوان المديرية بحضور الدكتورة مروة عبدالمنعم، مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتورة رشا فتحي مدير إدارة الصحة المدرسية.

وخلال اللقاء، تم مناقشة سبل التعاون بين مديريات الخدمات بما يعود بالنفع على المواطن المطروحي وتوفير الخدمات الطبية والتأمين الطبي أثناء انعقاد لجان امتحانات الثانوية العامة بالتنسيق مع التأمين الصحي بمطروح لعدد إجمالي ١٣ لجنة من بينها ٥ لجان بمدينة مطروح، وعدد ٨ لجان بــ ٧ إدارات تعليمية أخرى وتوفير كل أشكال الدعم والتأمين الطبي.