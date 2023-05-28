"كاريتاس مصر" تعلن انطلاق فعاليات مشروع "رفع وعي الشباب"

أعلنت جمعية "كاريتاس مصر" انطلاق فعاليات مشروع "رفع وعي الشباب من الجنسين وتمكينه من المشاركة الفعالة في تنمية المجتمع" الممول من "هيئة التعاون الدولي الألماني"، الذي يهدف إلى دمج ذوي الهمم في كافة أنشطة المشروع المختلفة.

وتم تنفيذ التدريب الأساسي لفريق العمل، والتعرف على الموضوعات، التي ستقدم للشباب خلال المجموعات، والحوارت المختلفة.

ويشمل التدريب الموضوعات التالية: مفهوم الصحة الإنجابية، الحقوق والخدمات الإنجابية، مراحل نمو جسم الإنسان، ومظاهر البلوغ عن الفتى، والفتاة.

وتمت مناقشة أيضًا كلًا من الممارسات الضارة بالصحة الإنجابية، رعاية الحمل، والولادة الآمنة، ومفهوم تنظيم الأسرة، النوع الاجتماعي، والقضايا المرتبطة بالنوع الاجتماعي، والمساواة، تعريف العنف ضد النساء، وأنواعه، وأسبابه، حقوق الطفل، ومعايير حماية الطفل.

كذلك التعرف على حقوق المرآة في الدستور، إعداد المقبلين على الزواج، ومعايير اختيار شريك الحياة، إضافة إلى مفهوم التربية الأسرية الإيجابية، وذلك بقرى المشروع المختلفة.