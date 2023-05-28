الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"كاريتاس مصر" تعلن انطلاق فعاليات مشروع "رفع وعي الشباب"

كاريتاس مصر
كاريتاس مصر

أعلنت جمعية "كاريتاس مصر" انطلاق فعاليات مشروع "رفع وعي الشباب من الجنسين وتمكينه من المشاركة الفعالة في تنمية المجتمع" الممول من "هيئة التعاون الدولي الألماني"، الذي يهدف إلى دمج ذوي الهمم في كافة أنشطة المشروع المختلفة.

وتم تنفيذ التدريب الأساسي لفريق العمل، والتعرف على الموضوعات، التي ستقدم للشباب خلال المجموعات، والحوارت المختلفة.

ويشمل التدريب الموضوعات التالية: مفهوم الصحة الإنجابية، الحقوق والخدمات الإنجابية، مراحل نمو جسم الإنسان، ومظاهر البلوغ عن الفتى، والفتاة.

وتمت مناقشة أيضًا كلًا من الممارسات الضارة بالصحة الإنجابية، رعاية الحمل، والولادة الآمنة، ومفهوم تنظيم الأسرة، النوع الاجتماعي، والقضايا المرتبطة بالنوع الاجتماعي، والمساواة، تعريف العنف ضد النساء، وأنواعه، وأسبابه، حقوق الطفل، ومعايير حماية الطفل.

كذلك التعرف على حقوق المرآة في الدستور، إعداد المقبلين على الزواج، ومعايير اختيار شريك الحياة، إضافة إلى مفهوم التربية الأسرية الإيجابية، وذلك بقرى المشروع المختلفة.

أختيار شريك اختيار شريك الحياة الالمانى التواصل الاجتماعي التعاون الدولي الالماني التعاون الدولي الحمل والولادة الحق الجنسي الحقوق والخدمات هيئة التعاون الدولي تواصل الاجتماعي

الأكثر قراءة

منجى على بدر يكتب: مدى اتساق سياسات مصر مع المعايير الجديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية

تسليم 9348 شهادة زواج لفحص المقبلين على الزواج بالبحيرة

"الموسيقيين" تكشف حقيقة إلغاء حفل أحمد سعد بسبب أزمة ملابسه

25 يونيو.. الحكم فى استئناف سلمى الشيمى على حكم حبسها عامين

"الإسكوا" تناقش الترتيبات القانونية للتعاون في مجال المياه العابرة للحدود

جهاز العبور يحرر 25 محضرا لإزالة الإشغالات بـ 3 أحياء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

ماجد حبته

النسخة الأفضل من أهم اجتماعات تنموية إفريقية

إسراء شوقي

جمود التطرف.. واستسهال الحرام

علي سعدة

الضرائب.. ومواجهة الغلاء

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (4)

ناهد السيد

توجهات مُعلّبة فى النشر للأطفال

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى