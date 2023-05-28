الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: غدًا طقس حار نهارًا معتدل ليلًا على معظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 31

الأرصاد
الأرصاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا، الإثنين، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء. 

وعن الظواهر الجوية، تنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية. 

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر: 

العظمى الصغرى

القاهرة 31 21

العاصمة الإدارية 32 21

6 أكتوبر 32 21

بنها 31 21

دمنهور 30 21

وادي النطرون 32 21

كفرالشيخ 30 20

المنصورة 30 21

الزقازيق 31 20

شبين الكوم 31 21

طنطا 30 19

دمياط 27 20 

بورسعيد 26 20

الإسماعيلية 32 21

السويس 31 21

العريش 27 20

رفح 30 20

رأس سدر 29 21

نخل 25 12

كاترين 23 9

الطور 31 22

طابا 25 17

شرم الشيخ 34 24

الإسكندرية 25 19

العلمين الجديدة 25 19

مطروح 24 18

السلوم 25 18

سيوة 30 18

رأس غارب 30 23

الغردقة 34 24

سفاجا 35 23

مرسى علم 35 24

شلاتين 33 25

حلايب 33 25

أبورماد 34 24 

رأس حدربة 33 24

الفيوم 32 22

بني سويف 32 21

المنيا 32 22

أسيوط 33 22

سوهاج 35 23

قنا 36 25

الأقصر 37 26

أسوان 39 27

الوادي الجديد 35 25

أبوسمبل 44 29

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 41 30

المدينة المنورة 40 26 

الرياض 41 29

المنامة 38 30

أبوظبي 39 28

الدوحة 42 30

الكويت 46 32

دمشق 29 15

بيروت 25 20

عمان 27 16

القدس 26 16

غزة 25 20

بغداد 38 27

مسقط 37 32

صنعاء 27 13

الخرطوم 39 27

طرابلس 29 19

تونس 22 17

الجزائر 21 16

الرباط 24 13

نواكشوط 38 26

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم: 

 

العظمى الصغرى

أنقرة 21 12

إسطنبول 21 17

إسلام آباد 28 19

نيودلهي 34 24

جاكرتا 33 25

بكين 30 19

كوالالمبور 34 24

طوكيو 22 18

أثينا 25 16

روما 26 16

باريس 25 11

مدريد 23 13

برلين 21 9

لندن 18 9

مونتريال 25 14

موسكو 22 11

نيويورك 26 14

واشنطن 21 13

أديس أبابا 23 13

الأرصاد الجوية إرتفاع الموج الحرارة المتوقعة غدا السواحل الشمالية الحرارة المتوقعة العظمى الصغرى القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى بالقاهرة الوجه البحرى وجنوب سيناء بيان بدرجات الحرارة المتوقعة

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