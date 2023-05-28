المشدد 6 سنوات لعاطلين يتاجران في المخدرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بالاتجار الشابو وجوهر الميتامفيتامين والهيروين والحشيش بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم ، وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

كانت قد وردت معلومات لضباط المباحث، تفيد بقيام المتهمين بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين والهيروين والحشيش بدائرة المركز وترويجه بضاعتها على المتعاطين وأصحاب الكيف.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما "13 كيس من الشابو وجوهر الميتامفيتامين و43 قطعة هيروين و22 قطعة حشيش"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.