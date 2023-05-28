الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لغز حيّر العلماء.. هل يتغير عمر الإنسان فى الفضاء؟ (فيديو)

الفضاء
الفضاء

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، تقريرًا بعنوان «لغز حيّر العلماء.. هل يتغير عمر الإنسان في الفضاء؟».

هل يختلف الوقت في الأرض عن الفضاء؟ إذا كنت تتساءل عن ذلك فالنظرية النسبية تجيبك بـ "نعم"، بسبب تأثيرات الجاذبية والسرعة. 

ويوجد عوامل تؤكد هذا الاختلاف، منها تأثير السرعة النسبية، وتأثير الجاذبية، والقياس والتنسيق، حيث يشكل تحديد الوقت في الفضاء تحديًا لوجود عدة نظم لقياس الوقت، ما دفع وكالات الفضاء إلى التعاون لتوحيد قياسات الوقت.

يمر الزمن على الفضاء أبطا مما هو على الأرض

لكن هل يتغير عمر الإنسان في الفضاء؟ يمر الزمن على الفضاء أبطا مما هو على الأرض، ولذلك يعود رواد الفضاء أصغر سنًا، مما يفترض أن يكونوا عليه لو أمضوا المدة على الأرض، بمدة يتم قياسها بحسب السرعة التي كانوا يتحركون بها في الفضاء.

لغز حي ر العلماء القاهرة الإخبارية يتغير عمر الإنسان الفضاء الإنسان

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