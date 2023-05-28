الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وزير المالية يستجيب لمقترح برلمانية بشأن رسوم مغادرة الأجانب

محمد معيط
محمد معيط

استجاب وزير المالية د. محمد معيط لمقترحات النائبة نورا علي بشأن بند (5) في المادة الثانية لمشروع قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وتضمنت المقترحات التي طالبت بها النائبة نورا علي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، ضرورة إضافة القاهرة والجيزة للاستثناء الخاص بإعفاء الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لـ(البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) من رسوم الـ100 جنيه عند المغادرة لتكون 50 جنيهًا.

كما وافق وزير المالية على مقترح النائبة نورا علي بشأن تخفيض نسبة الضريبة المستحقة على البنود (١٣، ١٥، ١٦) بالمادة السادسة المتعلقة بممارسة الأنشطة السياحية (السفاري والغوص) لتكون ١٠٪؜ بدلًا من ٢٠٪؜ لصلتها المباشرة بالسياحة.

ووجهت النائبة نورا علي الشكر لوزير المالية لحرصه على تهيئة المناخ الملائم للسياح وعدم فرض رسوم كبيرة من شأنها إعاقة عملية الجذب السياحي لمصر.

النائبة نورا محمد معيط قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة تنمية الموارد المالية للدولة السياحة

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