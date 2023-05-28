طبيبة بالبحر الأحمر: الحوار الوطني نقطة فارقة في التحول الديمقراطي

قالت الدكتورة مروة حمدي مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر أن الحوار الوطني فرصة حقيقة ونقطة فارقة في عملية التحول الديمقراطي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال مشاركة كافة الفئات بالمجتمع المصري بجميع أطيافه وبمختلف أيدلوجياته، للمشاركة في عملية البناء، ودعم الدولة المصرية لإنجاح الحوار هو أكبر دليل على عزم القيادة السياسية مشاركة أبناء الشعب المصري في عملية التحول الديمقراطي وأن مصر لجميع أبنائها، مؤكدة أن الرئيس السيسي أكد في جميع أحاديثه ولقاءاته عن دعمه للحوار الوطني ومخرجاته التي تأتي معبرة عن آمال وطموحات المصريين من خلال النماذج المشاركة بالحوار.

وأضاف مدير إدارة تنظيم الأسرة بالبحر الأحمر لـ"الدستور": إن جلسات الحوار الوطني والملفات المطروحة به ركزت علي ما يهم المواطن المصري وكان علي رأسها الأوضاع الاقتصادية والخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين وفي محافظة البحر الأحمر خاصة القطاع السياحي الذي يمثل عاملا رئيسيا لمواطني المحافظة سواء بشكل مباشرة عن طريق العمل به أو بشكل غير مباشر من خلال الخدمات التي تقدم للزوار من كل الجنسيات في كافة المهنة العاملة بالبحر الأحمر، مشيرة إلى أن القطاع الطبي يحتاج سن المزيد من القوانين والتشريعات التي تخدم المواطن والعاملين بالقطاع الصحي عمومًا، مؤكدة أن رؤية وطموحات المواطنين عن الحوار الوطني هي التفاؤل والأمل فيما سيخرج عن الحوار الوطني من مناقشات ومخرجات تساهم في تغيير الكثير من الواقع الاقتصادي أو الاجتماعي بأفكار وطروحات خارج الصندوق تخدم مصر وشعبها.

وتابعت: إنه حتى الآن لم يترك الحوار الوطني أي ملف أو قضية ولم يناقشها، مؤكدة أنه ألم بكافة الأفكار والطموحات التي يشعر بها المواطنون بمختلف فئات الشعب المصري، وهناك التفاف حقيقي حول مائدة الحوار الوطني بهدف نجاح الجوار من أجل مصر والمصريين دون تحيز لآراء أو أهواء شخصية أو أفكار تخدم فئة بعينها وهو إعلاء قيمة المواطن المصري اقتصاديًا واجتماعيًا.