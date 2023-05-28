الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

خالد الجندى: “اعرف قدر نبيك” لتعريف الجميع بمقدار سيدنا رسول الله ومنزلته العظمى

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

أكد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الذي يعرف مقدار النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما هو الله سبحانه حيث يقول سبحانه: "وإنك لعلى خلق عظيم".

جاء ذلك في إطار سلسلة المبادرات المجتمعية والتوعوية التي تطلقها وزارة ‏الأوقاف، وفي إطار التعريف بالنبي -صلى الله عليه وسلم- وبيان ‏أخلاقه ‏وشمائله، وخلال إطلاق مبادرة "اعرف قدر نبيك -صلى الله ‏عليه ‏وسلم-" من مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة اليوم الأحد.

وقدم الشكر للدكتور  محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذه المبادرة المباركة لتعريف الجميع بمقدار سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومنزلته العظمى، وحبه الأسمى، فهذه المبادرة أداء لحق وأداء لواجب الله سبحانه هو الذي أمرنا به حين قال سبحانه:  "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا".

وأضاف أنه لا يعرف منزلة النبي -صلى الله عليه وسلم-  إلا أحباب النبي، فمحبته -صلى الله عليه وسلم- حقيقة موجودة في قلوبنا مزروعة في عقولنا مغروسة في نفوسنا.

وتابع الجندي إن الله سبحانه ألقى محبته -صلى الله عليه وسلم-  حتى في الجمادات؛ فكانت تهدى له السلام، و نحن فأولى بهذا الحب وفاء له وإقرارا بمنزلته -صلى الله عليه وسلم-،  مشيرًا إلى أننا حينما نتكلم عن هذه المبادرة لا يعني أننا ننعزل عن الدنيا، بل حب النبي ،صلى الله عليه وسلم،  حياتنا وصلاتنا عله استجابة لأمر ربنا سبحانه حيث يقول: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ".

وأضاف: «حياتنا هي للنبي، وحياتنا هي لرسول الله، هي محبة النبي -صلي الله عليه وسلم- لذلك عد العلماء خمس علامات تثبت أنك من أحباب النبي -صلي الله عليه وسلم- الأولى هي الإقتداء والثانية هي الشوق للقاء والثالثة كثرة ذكره -صلي الله عليه وسلم- والرابعة محبة ما يحبه والخامسة كراهية ما يكرهه أن نتخلق بأخلاق رسول الله أن نتأدب بأدب رسول الله -صلى الله عليه وسلم».

خالد الجندي أعرف قدر نبيك سيدنا رسول الله الأعلى للشئون الإسلامية سلسلة المبادرات المجتمعية

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