خالد الجندى: “اعرف قدر نبيك” لتعريف الجميع بمقدار سيدنا رسول الله ومنزلته العظمى

أكد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الذي يعرف مقدار النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما هو الله سبحانه حيث يقول سبحانه: "وإنك لعلى خلق عظيم".

جاء ذلك في إطار سلسلة المبادرات المجتمعية والتوعوية التي تطلقها وزارة ‏الأوقاف، وفي إطار التعريف بالنبي -صلى الله عليه وسلم- وبيان ‏أخلاقه ‏وشمائله، وخلال إطلاق مبادرة "اعرف قدر نبيك -صلى الله ‏عليه ‏وسلم-" من مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة اليوم الأحد.

وقدم الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذه المبادرة المباركة لتعريف الجميع بمقدار سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومنزلته العظمى، وحبه الأسمى، فهذه المبادرة أداء لحق وأداء لواجب الله سبحانه هو الذي أمرنا به حين قال سبحانه: "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا".

وأضاف أنه لا يعرف منزلة النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا أحباب النبي، فمحبته -صلى الله عليه وسلم- حقيقة موجودة في قلوبنا مزروعة في عقولنا مغروسة في نفوسنا.

وتابع الجندي إن الله سبحانه ألقى محبته -صلى الله عليه وسلم- حتى في الجمادات؛ فكانت تهدى له السلام، و نحن فأولى بهذا الحب وفاء له وإقرارا بمنزلته -صلى الله عليه وسلم-، مشيرًا إلى أننا حينما نتكلم عن هذه المبادرة لا يعني أننا ننعزل عن الدنيا، بل حب النبي ،صلى الله عليه وسلم، حياتنا وصلاتنا عله استجابة لأمر ربنا سبحانه حيث يقول: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ".

وأضاف: «حياتنا هي للنبي، وحياتنا هي لرسول الله، هي محبة النبي -صلي الله عليه وسلم- لذلك عد العلماء خمس علامات تثبت أنك من أحباب النبي -صلي الله عليه وسلم- الأولى هي الإقتداء والثانية هي الشوق للقاء والثالثة كثرة ذكره -صلي الله عليه وسلم- والرابعة محبة ما يحبه والخامسة كراهية ما يكرهه أن نتخلق بأخلاق رسول الله أن نتأدب بأدب رسول الله -صلى الله عليه وسلم».