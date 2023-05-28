السجن المؤبد لشقيقين متهمين بسرقة "توك توك" بالإكراه من سائق بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، متهمان أشقاء بالسجن المؤبد، لاتهامهما بسرقة المجنى عليه سائق بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

بداية الواقعة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه بأنه أثناء سيره بالتوك توك الخاص به استوقفه المتهمين وطلبا منه توصيلهما إلى أحد الأماكن وفى الطريق العام قاما بتهديده بسلاح ناري كان بحوزتهما واستوليا منه على التوك توك وفرا هاربين وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات.