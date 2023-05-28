الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تفاصيل انطلاق أعمال التصحيح وتقدير الدرجات للشهادة الإعدادية في بني سويف

أعمال التصحيح وتقدير
أعمال التصحيح وتقدير الدرجات للشهادة الإعدادية في بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مسؤولي التعليم، سير أعمال تصحيح امتحانات الفصل الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023، والتي كان قد جرى عقدها في الفترة من 18 إلى 24 مايو الجاري، حيث بلغ إجمالي المتقدمين للامتحانات أكثر من 61 ألف طالب وطالبة تم توزيعهم على 310 لجان على مستوى مدارس الإدارات التعليمية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال تواصل وكيل وزارة التعليم محمد عبد التواب مع المحافظ، للاطمئنان على انتظام العمل داخل لجان تقدير الدرجات والنظام والمراقبة، حيث أشار وكيل الوزارة إلى "زيارته اليوم" لمقر لجنة النظام والمراقبة وتقدير الدرجات بالقطاع "أ" بمدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية، والذي يشهد أعمال تصحيح وتقدير درجات لأكثر من 30 ألف طالب وطالبة بالمدارس التابعة لإدارات تعليم، بني سويف وببا وأهناسيا، وذلك بالتزامن مع انتظام أعمال التقدير بالقطاع الثاني "ب"، ويشمل (الواسطى، ناصر، سمسطا، الفشن) ومقره مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية بإجمالي طلاب 30 ألف طالب وطالبة.

وخلال الزيارة، التي رافقه خلالها، مصطفى كامل نقيب معلمي بني سويف، وأحمد عزت مدير إدارة تعليم بني سويف، وحمدي فاروق رئيس لجنة النظام والمراقبة، رضا جمعة رئيس لجنة التقدير بقطاع "أ"، حيث اطمأن على انتظام منظومة العمل داخل كنترول الشهادة الإعدادية، متفقداحجرات لجنة النظام والمراقبة والحاسب الآلي وحجرات الرصد والمراجعة وحجرات تقدير الدرجات والتي بدأت الخميس الماضي

وتبادل وكيل التعليم أطراف الحديث مع المعلمين القائمين على أعمال تقدير الدرجات واستمع لمطالبهم ومقترحاتهم، مؤكدًا على توفير كافة التيسيرات اللازمة لإجراء أعمال التصحيح في جو مناسب والمراجعة بكل دقة مطالبًا بتوخي الحرص والدقة التامة عند مراجعة كراسات الإجابة وعدم ترك أي جزئية في الأسئلة دون تصحيح حرص على مصلحة الطلاب ومنح كل طالب حقه كاملًا مع التأكيد على مراعاة الدقة قبل وبعد عملية رصد الدرجات تفاديا لأية أخطاء تضر بصالح الطلاب، مع التشديد على الالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأعمال لجنتي النظام والمراقبة وتقدير الدرجات وتنفيذ تعليمات الأمن والسلامة واستمرار أعمال النظافة وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة داخل غرف الكنترول

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف النظام والمراقبة الواسطي مدرسة جمال عبد الناصر وكيل التعليم

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