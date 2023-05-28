الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب صحفى: جولة الإعادة بين أردوغان وأوغلو خارج التوقعات

أردوغان وأوغلو
أردوغان وأوغلو

قال الكاتب الصحفي الدكتور أسامة السعيد، إن جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية هي الأولى من نوعها في تاريخ تركيا، مشيرًا إلى أن جولة الإعادة ستكون جولة حسم كبيرة وربما ستحدد مصير تركيا الحديثة بحسب الكثير من المراقبين، مشددًا على جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية ستكون معركة ساخنة للغاية وخارج التوقعات.

وأضاف "السعيد" خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن تركيا ستحتفل خلال العام المقبل بالمئوية الأولى لتأسيسها بعد انهيار الدولة العثمانية، مشيرًا إلى جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية ستكون حادة للغاية، وأنه من الصعب توقع الفائز فيها.

وأوضح الكاتب الصحفي أن كثيرًا من التقارير واستطلاعات الرأي تشير إلى تقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على منافسه كمال كليتشدار أوغلو، مشيرًا إلى أن المعارضة التركية ربما سيكون لديها العديد من المفاجآت خلال جولة الإعادة خاصة في ظل التغييرات التي شهدتها الحملة الانتخابية لأوغلو على مدى الفترة الماضية.

أسامة السعيد الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية الأولى من نوعها الانتخابية أردوغان الحملة الإنتخابية الدكتور أسامة السعيد

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