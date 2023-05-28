حبس متهم بحيازة أسلحة وذخائر في التجمع الخامس

قررت نيابة القاهرة الجديدة اليوم، حبس المتهم بحيازة أسلحة وذخائر وكميات من مخدر البودر بمنطقة التجمع الخامس.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم ، وارسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوى لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

كانت بداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وبحوزته بندقية آلية- بندقية خرطوش، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، كمية من البودر الخام والمخلوط وزنت 4,230 كيلو جرام، من الأقراص المخدرة- مبلغ مالى- ماكينة عد أوراق نقدية، 2 ميزان حساس، هاتف محمول، سيارتين، أدوات وخامات للتصنيع.



وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد تصنيع مخدر البودر باستخدام الأدوات والخامات المضبوطة والإتجار فيه، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارتين لتسهيل تنقلاته، والأسلحة النارية بقصد الدفاع ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.