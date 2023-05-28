الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهم بحيازة أسلحة وذخائر في التجمع الخامس

حبس متهم
حبس متهم

قررت نيابة القاهرة الجديدة اليوم، حبس المتهم بحيازة أسلحة وذخائر وكميات من مخدر البودر بمنطقة التجمع الخامس.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم ، وارسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوى لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

كانت بداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وبحوزته بندقية آلية- بندقية خرطوش، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، كمية من البودر الخام والمخلوط وزنت 4,230 كيلو جرام، من الأقراص المخدرة- مبلغ مالى- ماكينة عد أوراق نقدية، 2 ميزان حساس، هاتف محمول، سيارتين، أدوات وخامات للتصنيع.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد تصنيع مخدر البودر باستخدام الأدوات والخامات المضبوطة والإتجار فيه، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارتين لتسهيل تنقلاته، والأسلحة النارية بقصد الدفاع ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

اجهزة الامن استخدام الأدوات أسلحة الأجهزة الأمنية الاقراص المخدرة التجمع الخامس القاهرة الجديدة

الأكثر قراءة

كم يبلغ سعر طن الحديد اليوم في مصر 2023

أمطار خفيفة على مناطق بالإسكندرية مع استمرار حركة الملاحة بالميناء

حبس المتهمين بخطف أجنبي لمساومة والدته على دفع فدية بالزيتون

الرئيس السيسى لعمار الحكيم: مصر حريصة على سلامة وأمن واستقرار العراق

مليون و761 ألفًا.. أحمد عز يسدد أجر المسكن والحضانة لابنى زينة

إزالة 58 حالة تعد على 8282 مترا ضمن الموجة 21 بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (4)

ناهد السيد

توجهات مُعلّبة فى النشر للأطفال

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

د.أحمد الخميسى

الكتابة بالشبه فى أدب الشبان

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى