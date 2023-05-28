الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بعتلة حديدية.. حبس المتهم بسرقة المساكن في مدينة بدر

حبس
حبس

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم الأحد، حبس المتهم بسرقة مسكن سيدة في بدر باستخدام عتلة حديدية في منطقة بدر، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت من النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

وعثر بحوزته على "كمية من الأسلاك الكهربائية، وكمية من كابلات الصواعد، مقص حديدى"، بمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً فردياً تخصص فى سرقة المساكن وأقر بإرتكابه 5 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.

التحريات الأمنية الشروق وبدر الكهربائية المتهم ب المجني عليه المساكن

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