حبس المتهمين بخطف أجنبي مقابل فدية بالزيتون 4 أيام

أمرت جهات التحقيق بالزيتون، اليوم الأحد، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة خطف طالب بسبب خلافات مالية، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول"- مقيمة بدائرة القسم بتغيب نجلها طالب عقب انتهاء اليوم الدراسى.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين كما تم تحديد مكان تواجد المتهمان.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبصحبتهما المجنى عليه، وبمواجهة المتهمان اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية مع والد المجنى عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجنى عليه ومساومة والدته.

باستدعاء والدة المجنى عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة، حرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.