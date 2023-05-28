الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المؤبد لمتهمين قتلا شخصا بسبب خلافات سابقة في البلينا بسوهاج

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهم "م.ع"  و"ا.ف" بالسجن المؤبد، لاتهامهما بقتل المجنى عليه"م.ا" بدائرة مركز البلينا.

 صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم، وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

- تفاصيل الواقعة

كان رئيس المباحث قد تلقى بلاغا يفيد بمقتل المجنى عليه بعد العثور على جثته عقب إطلاق النار عليه من أسلحة آلية، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة.

وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة، بسبب خلافات سابقة بين الطرفين حيث قاما بإطلاق النار على المجنى عليه أثناء استقلاله دراجة بخارية، مما أسفر عن مصرعه فى الحال.

 وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات سوهاج السجن المؤبد مركز البلينا المستشار عبد الفتاح الصغير رئيس المباحث المستشفى

الأكثر قراءة

كم يبلغ سعر طن الحديد اليوم في مصر 2023

طبيب يتبرع بمبلغ 1.5 مليون جنيه للمستشفى الجامعى فى بنى سويف

إزالة 58 حالة تعد على 8282 مترا ضمن الموجة 21 بالشرقية

أمطار خفيفة على مناطق بالإسكندرية مع استمرار حركة الملاحة بالميناء

حبس المتهمين بخطف أجنبي لمساومة والدته على دفع فدية بالزيتون

مليون و761 ألفًا.. أحمد عز يسدد أجر المسكن والحضانة لابنى زينة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (4)

ناهد السيد

توجهات مُعلّبة فى النشر للأطفال

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

د.أحمد الخميسى

الكتابة بالشبه فى أدب الشبان

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى