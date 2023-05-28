ساحات انتظار ومواقف سرفيس أعلى القطاعات المغطاه بترعة المريوطية..وإشادة المواطنين

تواصل محافظة الجيزة أعمال إنشاء ساحات الانتظار ومواقف السرفيس الجديدة أعلى القطاعات المغطاة بترعة المريوطية قطاع فيصل، وهو ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتأهيل وتغطية مسار ترعة المريوطية والطريق الموازي لها بين شارعي الهرم والملك فيصل وبمناطق الشيشيني وكوبري الصحابة والمنشية والدائري، وهو الأمر الذي أشاد به العديد من المواطنين وسكان المنطقة، وذلك بتوجيهات ومتابعة من اللواء أحمد راشد محافظة الجيزة.

يقول عبد الله هادي، أحد سكان منطقة المريوطية، إن المشروعات التي جاري العمل عليها أعلى القطاعات المغطاة بترعة المريوطية، سوف تكون سببا في حدوث نقلة حضارية كبيرة للمنطقة بالكامل خاصة وأنه سوف يستغل تلك الأماكن في العديد من المشروعات والتي من ضمنها ساحات انتظار للمركبات ومواقف السرفيس الحضارية ونقاط ترفيهية ومحال ومنشآت تجارية.

ومن جانبه أكد عبد المجيد محمود، أحد أهالي منطقة المريوطية، التابعة لمحافظة الجيزة، أن المشروعات التي جاري العمل عليها أعلى القطاعات المغطاة بترعة المريوطية فرصة عظيمة للشباب في الحصول على فرصة عمل ثانية ومرموقة وهو ما يعمل في تقليل نسبة البطالة بين الشباب، كما أنها تساعد في استغلال المساحات بدلا من أن تتحول لمناطق عشوائية يصعب السيطرة عليها فيما بعد.

أضاف محمد عبد العزيز، أحد سكان منطقة المريوطية التابعة لمحافظة الجيزة، أن أعمال إنشاء ساحات الانتظار ومواقف السرفيس الجديدة أعلى القطاعات المغطاة بترعة المريوطية قطاع فيصل يتم تجهيزها والعمل عليها على أعلى مستوى وبشكل حضاري وسياحي يليق بالمنطقة، كما أنها تساعد في السيولة المرورية وخدمة المواطنين من خلال عمل موقف سرفيس، وساحات انتظار السيارات، لافتا إلى أنه تمت إزالة كافة التعديات والإشغالات الموجودة على الطريق لتسهيل الأعمال وتنفيذ المشروعات الجاري عملها من قبل محافظة الجيزة.

القطاعات المغطاه بترعة المريوطية

القطاعات المغطاه بترعة المريوطية

القطاعات المغطاه بترعة المريوطية

القطاعات المغطاه بترعة المريوطية