الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد سير العمل بمصنع تدوير المخلفات البلدية بسندوب

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، صباح اليوم، جولة ميدانية تفقد خلالها سير العمل بمصنع تدوير المخلفات البلدية بسندوب.

وقال مختار، إن مصنع سندوب تم إنشائه على مساحة 16 فدانًا بطاقة استيعابية 1200 طن يومي بتكلفة إجمالية بلغت 233 مليون جنية بتمويل من وزارة التنمية المحلية.

وأوضح مختار، أنه سبق إنشاء مصنع سندوب نقل تراكمات تاريخية من موقع التنفيذ بلغ حجمها 1 مليون طن من تراكمات القمامة استمرت لاكثر من 30 عامًا.

واستمع محافظ الدقهلية، إلى شرح تفصيلي عن العمليات التي تتم داخل المصنع من رئيس مجلس إدارة شركة ايكارو بداية من منطقة الاستقبال والمناولة ووحدات فصل المادة العضوية ووحدات الفصل بالهواء وسير الفرز ومنطقة المعالجة البيولوجية وانتهاء بمنطقة نخل السماد العضوي.

وأوضح مختار، أن إنشاء مصانع تدوير جديدة وإعادة تأهيل المصانع القائمة بنطاق المحافظة يأتي في إطار دعم وزارة التنمية المحلية لمحافظة الدقهلية، في تنفيذ خطة طموحة لتطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية، بما يحافظ على البيئة والصحة العامة ويضمن التخلص السليم والأمن من المخلفات.

جدير بالذكر، أن المحافظة استهدفت من خلال خطة تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات تعظيم الاستفادة بما هو موجود باعادة تاهيل ورفع القدرة التصميمية لمصانع تدوير المخلفات بمراكز ومدن المحافظة في كل من أجا والسنبلاوين وبلقاس الي جانب انشاء مصانع جديدة منها مصنع سندوب وكذا مصنع المنزلة، وجارِ التنسيق لإنشاء مصانع لخدمة المنطقة الجنوبية، بالإضافة لإنشاء المدفن الصحي الهندسي علي مساحة 50 فدانًا بناحية قلابشو لاستقبال مرفوضات أعمال المعالجة والتدوير من كافة المصانع بدائرة المحافظة والتخلص الامن منها في خلايا مجهزة ومعزولة عن مفردات النظام البيئي لتكتمل بذلك منظومة المعالجة والتدوير وحتى يشعر المواطن بالجدوى من تطوير منظومة المخلفات البلدية.

وثمّن محافظ الدقهلية التعاون المستمر بين وزارة التنمية المحلية والمحافظة لحل مشكلة القمامة وتحسين مستوي النظافة فى المحافظة عملا علي ارضاء المواطنين. 

رافق المحافظ خلال الجولة عبده محمدين مدير عام المخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة، ودكتور هشام الشريف رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة ايكاروا ووفد الشركة.

جانب من الجولة

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IMG-20230528-WA0049
IMG-20230528-WA0048
IMG-20230528-WA0048
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية جولة ميدانية سندوب

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