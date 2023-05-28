ديمبيلى: سعيد فى برشلونة وكنت ضحية للعنصرية مثل فينيسيوس

تحدث النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، مهاجم برشلونة الإسباني، عن مستقبله مع ناديه الكتالوني خلال الفترة المقبلة.

ديمبيلي يتحدث عن مستقبله مع برشلونة وواقعة العنصرية ضد فينيسيوس

ونشرت شبكة "Téléfoot" الفرنسية، تصريحات ديمبيلي، قائلًا: "أحب نادي برشلونة، وأشعر أنني بحالة جيدة هنا، وآمل أن أكون لاعبًا عظيمًا بين جدران هذا النادي.. كنت من المعجبين بنادي برشلونة منذ الصغر، لذلك سأظل أدعمه وأتمسك به".

وتابع: "أشعر أنني لم أقدم أفضل ما لديّ حتى الآن، لذلك لست راضيًا عما قدمته، ولكن الإصابات منعتني من تحقيق المزيد وجعلتني بطيئًا".

وعن حلمه مع برشلونة، قال ديمبيلي: "أحلم بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، هذا الفريق يستحق ذلك اللقب".

وعن واقعة العنصرية ضد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، قال ديمبيلي: "إنه أمر سيئ بالتأكيد وغير مقبول على الإطلاق".

وواصل: "أشعر بما يشعر به حقًا، لقد كنت ضحية للعنصرية من قبل".

واختتم ديمبيلي تصريحاته، قائلًا: "هذه الأفعال تجعلنا نتساءل عما إذا ما كنا قد سمعناه صحيحًا أم لا؟، هذه الأمور بدأت منذ سنوات وعلينا الرد ومواجهتها".

موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره ريال مايوركا، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني، اليوم الأحد، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.