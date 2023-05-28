الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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صندوق تحسين الأقطان يوضح سبب إقبال دول العالم على القطن المصري

القطن المصري
القطن المصري

 أوضح وليد يحيى، نائب مدير صندوق تحسين الأقطان، أهمية تعاون الصندوق مع وزارة الزراعة لتحسين جودة الأقطان.

وقال  نائب مدير صندوق تحسين الأقطان، خلال حواره علي قناة DMC، اليوم، إن صندوق تحسين الأقطان بالاشتراك جنبا إلى جنب مع معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة دورهم الأساسي، هو المحافظة علي جميع أصناف القطن المصري الموجودة على الخريطة الصنفية والنطاق التجاري والذي يتم انتاجه في جميع المحافظات التي تقوم بزراعة القطن في مصر والتي تقدر بـ 17 محافظة.

- جودة شديدة التميز ومواصفات قياسية

وتابع  "يحيى" أن القطن المصري يتم تصديره للخارج حيث يتهافت عليه الغزالين في جميع أنحاء العالم منتجو ومصنعو الغزل نظرًا لجودته الشديدة ومواصفاته القياسية.

وأكد  نائب مدير صندوق تحسين الأقطان، أن الأساسي هو إنتاج سلالة نقية من "التقاوي المنتقاه" ذات الجودة الوراثية العالية التي تعطي أعلى إنتاجية من حيث المساحة وأفضل صفات قياسية للطول والمتانة والنعومة لألياف القطن، مشيرا إلي أن التحدي في كيفية إنتاج تلك التقاوي كل عام بنفس الصفات والكمية المناسبة للمساحات المستهدفة بالزراعة العام المقبل، ويقوم بذلك صندوق تحسين الأقطان المصرية بالتعاون مع معهد بحوث القطن.

وأضاف ان صندوق تحسين الأقطان المصرية بالتعاون مع معهد بحوث القطن يقوم بزراعة تقاوي الإكثار و "التقاوي المنتقاة" بنسبة 15 % لـ 20 % من اجمالي المساحات المنزرعة من القطن على مستوى الجمهورية.

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