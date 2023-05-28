رئيس تجارية الجيزة سنقدم مذكرة لرئيس الوزراء بمشاكل ومطالب المصدرين والمستوردين

التقى النائب عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمجلس إدارة شعبة المصدرين والمستوردين والوكلاء التجاريين؛ لمناقشة مشاكل أعضاء الشعبة بالإضافة إلى استعراض المعوقات التي تواجه المستوردين واقتراح الحلول المناسبة لها بحضور عبدالله غراب النائب الأول وأحمد الخولي سكرتير عام الغرفة ورئيس مجلس إدارة الشعبة وصابر سرور وسلوى لطفي ومحمد الحداد وأحمد عتابي أعضاء مجلس الإدارة وعادل رزين مستشار الغرفة.

وقد طالب أعضاء الشعبة بضرورة العمل على التنسيق مع البنك المركزي لتوفير العملة الصعبة للتسهيل على المستوردين استيراد مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية وتحديد ماهية ومكونات السلع التي يطلق عليها مستلزمات الإنتاج حتى يسهل استيرادها لدعم الصناعة والتصنيع بالإضافة إلى الإفراج السريع عن المنتجات بالمواني لدعم الصناعة.

وأشاد الحاضرون بنتائج اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مع المجلس الأعلى للاستثمار وطالبوا بزيادة والتوسع في فرص منح الرخصة الذهبية حيث يتيح ذلك المزيد من الاستثمارات واختصار الإجراءات للمستثمرين مما يشجع حركة رأس المال لإقامة المشروعات واختصار إجراءات الإنشاء في أسرع وقت من خلال حصر الإجراءات في خطوه واحدة يحصل بموجبها المستثمر على موافقة واحدة من أجل بدء مشروعه وإصدار الموافقة من رئيس الوزراء للمشروعات الاستثمارية للبدء في الأعمال دون الحاجة للحصول على إجراءات أخرى للاستثمار في مصر وتوحيد الجهات المتعاملة مع رجال الاعمال ودمجها في جهة واحدة واعتماد سياسة الشباك الواحد للتسهيل على المصدرين والمستوردين.

وفي كلمته أشاد النائب عادل ناصر بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا لحل مشاكل المستوردين والمصدرين والإفراج عن السلع والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج بالموانئ وإنشاء العديد من الموانئ الجافة لتخزين البضائع تمهيدًا لتصديرها وطالب ايضا بالمزيد من الإجراءات لدفع وتنمية الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الغرفة التجارية بالجيزة ستعمل على دعم الصادرات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العربية والإفريقية للمساهمة في رفع القدرة التصديرية للدولة.

وأشار ناصر إلى أن مجلس إدارة الغرفة سيقوم بتقديم مذكرة لرئيس الوزراء بمشاكل ومطالب المصدرين والمستوردين والتي تشمل أهم العقبات المالية والإدارية التي تواجه قطاع التصدير والاستيراد وكيف يمكن حلها وما هي أهم الآثار السلبية الناتجة من توقف قطاع الاستيراد عن استيراد المنتجات والسلع وخاصة مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية بالإضافة إلى العوائق التي تواجه المصدرين من تعدد الجهات الرقابية والإدارية وتعدد الجهات المشرفة على عمليات التصدير.

وأوضح رئيس تجارية الجيزة أن الغرف التجارية تعمل على تحقيق آمال وتطلعات المجتمع التجاري المصري والمساهمة في برامج الإنماء الاقتصادي وتوفير احتياجات المواطن من خلال إقامة المشروعات والأنشطة الجديدة لدفع الإنتاج المصري حتى يستطيع التواجد في الأسواق العالمية.

وفي نهاية الاجتماع أشاد الحاضرون بالإجراءات التي بدأت الدولة باتخاذها لتسهيل إنشاء الشركات الناشئة منها تأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقميا وإزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورجال الأعمال وتسهيل إجراءات واشتراطات تأسيس شركات الشخص الواحد والتوسع في إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة والتوسع في الإعفاءات الضريبية للشركات الحديثة.