تفاصيل الاجتماع "110" لمجلس وزراء منظمة "أوابك"

عقد مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية، “أوابك” اجتماعه العاشر بعد المائة لمجلس وزراء المنظمة على مستوى مندوبي أصحاب وزراء النفط والطاقة في الدول الأعضاء اليوم الأحد الموافق 28 مايو 2023 في دولة الكويت، برئاسة المهندس نصير عزيز جبار، ممثل جمهورية العراق في المكتب التنفيذي للمنظمة، التي لها رئاسة الدورة الحالية للمجلس.

المصادقة على الحسابات الختامية للمنظمة

وخلال الاجتماع ناقش أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة مجموعة من المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس ذات الصلة بأعمال ونشاط المنظمة ومن ضمنها:

- المصادقة على الحسابات الختامية للمنظمة لعام 2022.

- تطوير أعمال المنظمة وإعادة هيكلتها، مع تطوير نشاطاتها وإعادة النظر في النظم والقوانين التي تحكم عملها، بشكل يتلاءم مع التحديات والتطورات المستجدة في مجال الطاقة.

- عمليات التحضير والإعداد لمؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر المزمع عقده في دولة قطر يومي 11 و12 ديسمبر 2023 بناء على دعوة من المهندس سعد بن شريده الكعبي – وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة.

- جائزة منظمة أوابك للبحث العلمي التي تمنح كل سنتين ومجالها لعام 2022 هو"تقنيات نزع الكربون في الصناعة البترولية، والاقتصاد الدائري".

- تقرير الأمين العام حول نشاطات الأمانة العامة والمتمثلة في إعداد الدراسات الاقتصادية والفنية، وتقارير متابعة للأوضاع البترولية العالمية ولشؤون البيئة وتغير المناخ، وسير العمل في بنك المعلومات، والفعاليات التي نظمتها الأمانة العامة والتي شاركت فيها والتي ستنظمها خلال عام 2023.

وصدر عن هذا الاجتماع عدد من القرارات الوزارية ذات العلاقة ببعض المواضيع المطروحة على جدول أعماله لتتولى الأمانة العامة للمنظمة بوضع تلك القرارات موضع التنفيذ الفعلي.

واختتم المجلس اجتماعه معربا عن شكره وتقديره لدولة الكويت لاستضافتها لهذا الاجتماع، وإلى الأمانة العامة للمنظمة على حسن التنظيم والإعداد له.