محافظ أسوان يعلن تجهيز عيادات أمراض غير سارية المشورة للحوامل لخدمة السودانيين

كشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه جارى تجهيز عيادة أمراض غير سارية، وكذلك تجهيز عيادة المشورة للحوامل والأمهات بكركر ومحطة القطار، وتوازى مع ذلك تقديم تدخلات جراحية وعلاجية من خلال صرف علاج لـ 1050 حالة أمراض مزمنة، و157 حالة بالعناية المركزة، و120 حالة تم إجراء عملية جراحية لهم ما بين كبيرة ومتوسطة، و100 حالة غسيل كلوي، فضلاً عن تقديم الدعم النفسي من خلال مؤسسة إنقاذ الطفولة، واليونيسيف بالتعاون مع مديرية الصحة، توفير 50 كونتر للقمامة سعة 120 لتر، وتم زيادة عمال النظافة بعدد 30 عاملًا.

وجاء ذلك على هامش الزيارة الميدانية للواء أشرف عطية محافظ أسوان رافقه خلالها المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فيليبو غراندي، والوفد المرافق له بزيارة ميدانية لمعبر قسطل البري والذي يستقبل يوميًا نحو 3 آلاف نازح يوميًا من السودان.

وأشار أشرف عطية إلى أنه بالنسبة لمنفذ قسطل فقد تم توفير 8 سيارات إسعاف طوارئ به ـ وفتح عيادة ثابتة للحجر الصحي لإجراء الكشف الطبي على العابرين، وزيادة كميات أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية، مع توفير 5 عيادات متنقلة للفحص الطبي، وأيضاً فرق من الجامبيا والمتوطنة، وكذا الدعم النفسي عن طريق الصحة واليونيسيف، فضلاً عن توفير 40 كونتر للقمامة سعة 120 لتر، وزيادة عمال النظافة إلى 40 عاملًا.

وأوضح أنه تواكب مع ذلك توفير خدمات متنوعة بمنفذ أرقين منها 3 سيارات إسعاف للطوارئ، وفتح عيادات ثابتة للحجر الصحي، وكذا زيادة كميات أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية، مع توفير 5 عيادات متنقلة للفحص الطبي، وأيضاً فرق من الجامبيا والمتوطنة، بالإضافة إلى توفير الدعم النفسي، و50 كونتر للقمامة سعة 120 لتر، و40 عامل للنظافة.

وأضاف المحافظ بأنه من بين الخدمات المقدمة أيضاً توفير أكثر من 12 قافلة طبية، وتوفير 15 ألف شنطة عناية شخصية من خلال الهلال الأحمر واليونيسيف بالمعابر الثلاثة، مع رفع كفاءة الخدمات، وإضافة الشاورات، مع تجهيز مكان لذوي الاحتياجات الخاصة بكركر، ورفع كفاءة المرافق من خلال توفير سيارات كسح للصرف الصحي وأطقم صيانة وتشغيل، وكرفانات للصرف الصحي "دورات مياه"، وكذا 6 سيارات خدمات للمحمول، مع توفير خطوط مجانية، وأيضاً سيارة تقوية لشبكات الإتصالات، وخدمات بنكية.

ولفت إلى أن بالإضافة إلى ذلك تم توفير 4 آلاف مقعد داخل 6 قطارات يومياً، و6 آلاف وجبة ساخنة وجافة بالمنافذ الثلاثة، ووجبات للوافدين بمحطة القطار يومياً، وكذلك منتجات غذائية بأسعار مخفضة في مناطق إقامة الوافدين في أسوان، وأكثر من 55 ألف زجاجة مياه معدنية، فضلاً عن توفير إقامة لغير القادرين من خلال جمعيات المجتمع المدني، مع تركيب منظومة كاميرات مراقبة بموقف كركر، وتم ربطها بغرفة العمليات على مدار الساعة، مع توفير الأتوبيسات والحافلات لنقل الوافدين بالمنافذ الثلاثة لمحطة السكك الحديدية أو موقف الأقاليم للتوجه إلى الأماكن التي يرغبون بالإقامة فيها، وهو إلى توازي مع إضاءة المرسى الشرقي بحجر الشمس بمنفذ قسطل، وأيضاً المسار الملاحي بالكامل مما ساهم في تشغيل العبارات النيلية سواء التابعة للوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل أو عبارات القوات المسلحة ليلاً ونهاراً بين مينائي قسطل وأبو سمبل، علاوة على توفير سيارة إطفاء بمعبر أرقين البري.