بعد إعفاء الناشرين العرب من رسوم المشاركة بمعرض أبوظبى.. دعم المكتبات المدرسية بـ10 ملايين درهم

أعرب اتحاد الناشرين العرب برئاسة الناشر محمد رشاد، وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية، عن خالص شكرهم وتقديرهم للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح الاتحاد في بيان له منذ قليل: "فقد وجَّهَ سموه بدعم المكتبات المدرسية بالكتب والمراجع بقيمة 10 ملايين درهم من معرض أبوظبي الدولي للكتاب الدورة (32) من أجل تشجيع وترسيخ ثقافة القراءة بين الطلاب وإثراء المصادر التعليمية في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالإضافة إلى توجيهه السخيّ هذا في دعم المكتبات المدرسية، فقد تم إعفاء الناشرين من رسوم إيجار الأجنحة للدورة الثالثة على التوالي ليؤكد إيمانه بأهمية دور الكتاب وصناع النشر في خلق أجيال واعية متسلحة بالعلم والثقافة تسهم في بناء وطنها، ورقيها، وتقدمها".

وتابع: "كما أن توجيهات بن زايد قد خففت الأعباء الضخمة التي يتحملها الناشرون العرب في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها من آثار جائحة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية، الأمر الذي أسعد كل الناشرين المشاركين في المعرض".

وإذ يكرر اتحاد الناشرين العرب التعبير عن خالص شكره وامتنانه وتقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة عن توجيهاته بالدعم والرعاية للمعرض، ليؤكد أن هذا ليس بغريب عن سموه الداعم والراعي للثقافة العربية والإسلامية لتظل دولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادته في مصاف الدول المتقدمة وينعم شعبها بالأمن والأمان والحياة الكريمة.

وكانت قد أصدرت إدارة معرض أبوظبى الدولى للكتاب، في دورتها الـ32، قرارًا بإعفاء الناشرين العرب المشاركين فى المعرض للمرة الثالثة على التوالى من رسوم إيجار الأجنحة.

وأعرب اتحاد الناشرين العرب، رئيسًا وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية، عن شكرهم وتقديرهم للقرار الصادر في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، بإعفاء الناشرين العرب المشاركين في المعرض للمرة الثالثة على التوالي من رسوم إيجار الأجنحة، تخفيفًا للأعباء والظروف الاقتصادية التي يمرون بها، فكل الشكر والامتنان للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يؤكد إيمانه ودعمه للثقافة العربية والإسلامية.