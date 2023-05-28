الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الجيش السودانى يؤكد التزامه بوقف إطلاق النار قصير الأمد الموقع فى جدة

الجيش السوداني
الجيش السوداني

أعلنت القوات المسلحة السودانية، في بيان لها، عن استعدادها لتمديد وقف إطلاق النار مع قوات الدعم السريع، وجاء ذلك بحسب نبأ عاجل لفضائية "العربية". 

كما أكد الجيش السوداني التزامه باتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد الموقع في جدة. 

 وكانت السعودية والولايات المتحدة قد دعتا، الأحد، إلى تمديد اتفاق وقف إطلاق النار الذي أسهم في تحقيق بعض الهدوء في المواجهات التي اندلعت قبل ستة أسابيع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، لكنه لم يسفر عن توصيل الكثير من المساعدات الإنسانية للمدنيين.

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