الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استمرار فعاليات مشروع تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية ببورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

واصلت مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد (الإدارة العامة للرياضة) صباح اليوم الأحد، استمرار تنفيذ برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية وذلك بمركز شباب الزهور.

جاء ذلك ضمن الدور المجتمعي والخدمي الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة، لتشجيع ممارسة الرياضة فى كل مكان بصورة مستمرة.

يستهدف المشروع  نشر ثقافة ممارسة الرياضة لجميع الفئات العمرية وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، من مشي، وجري، وتمرينات رياضية، وذلك لتحقيق أكبر مشاركة لممارسة النشاط الرياضي، وتوسيع قاعدة المشاركة لجعل الرياضة جزء من الحياة اليومية والحفاظ على الجسم والوقاية من الأمراض.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ومتابعة ميدانية من عبدالفتاح حافظ، مدير عام المديرية.

الجدير بالذكر أن برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية ضمن المشروعات القومية التي تديرها الدكتورة سونيا عبدالوهاب، وكيل الوزارة - رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، وتنال اهتمامًا بالغًا من الدكتورة غادة جمال الدين، مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، كما يتابع التدريبات خالد النحلة، وكيل المديرية للرياضة.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
استمرار فعاليات أشرف صبحي الأحياء السكنية الإدارة العامة الأنشطة الرياضية الإدارة العامة ل

الأكثر قراءة

طبيب يتبرع بمبلغ 1.5 مليون جنيه للمستشفى الجامعى فى بنى سويف

الحبس 5 سنوات لمتهم باستعراض القوة والبلطجة فى صفط اللبن

كم يبلغ سعر طن الحديد اليوم في مصر 2023

حبس المتهمين بخطف أجنبي لمساومة والدته على دفع فدية بالزيتون

إزالة 58 حالة تعد على 8282 مترا ضمن الموجة 21 بالشرقية

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (4)

ناهد السيد

توجهات مُعلّبة فى النشر للأطفال

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

د.أحمد الخميسى

الكتابة بالشبه فى أدب الشبان

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى