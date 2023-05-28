استمرار فعاليات مشروع تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية ببورسعيد

واصلت مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد (الإدارة العامة للرياضة) صباح اليوم الأحد، استمرار تنفيذ برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية وذلك بمركز شباب الزهور.

جاء ذلك ضمن الدور المجتمعي والخدمي الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة، لتشجيع ممارسة الرياضة فى كل مكان بصورة مستمرة.

يستهدف المشروع نشر ثقافة ممارسة الرياضة لجميع الفئات العمرية وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، من مشي، وجري، وتمرينات رياضية، وذلك لتحقيق أكبر مشاركة لممارسة النشاط الرياضي، وتوسيع قاعدة المشاركة لجعل الرياضة جزء من الحياة اليومية والحفاظ على الجسم والوقاية من الأمراض.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ومتابعة ميدانية من عبدالفتاح حافظ، مدير عام المديرية.

الجدير بالذكر أن برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية ضمن المشروعات القومية التي تديرها الدكتورة سونيا عبدالوهاب، وكيل الوزارة - رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، وتنال اهتمامًا بالغًا من الدكتورة غادة جمال الدين، مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، كما يتابع التدريبات خالد النحلة، وكيل المديرية للرياضة.

جانب من الحدث

جانب من الحدث