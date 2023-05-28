وزير الدفاع يلتقى عددًا من قادة القوات المسلحة.. ويكرم الفائزين فى بطولة الدرع العام للرماية الدولية

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، يرافقه الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عدداً من قادة القوات المسلحة بقاعدة المشير طنطاوي العسكرية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة العمل داخل القوات المسلحة بما يمكنها من الوفاء بمسئولياتها الوطنية في الحفاظ على الأمن القومي المصري.

تضمن اللقاء عرضاً تقديمياً لعدد من قادة القوات المسلحة تناول أساليب العمل داخل القوات المسلحة وإجراءات تطويرها وتحديثها.

وألقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال القوات المسلحة لتنفيذ جميع المهام.

وأكد ضرورة الحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي العالي للوحدات والتشكيلات والارتقاء بالمستوى المهاري والبدني للمقاتلين بالتدريب المستمر والروح المعنوية العالية.

وأشار إلى أن القوات المسلحة ماضية في التطوير والتحديث بمختلف الأفرع الرئيسية والأسلحة التخصصية للوفاء بالمهام المكلفين بها في حماية الوطن وصون مقدساته، موصياً بأهمية زيادة مستوى الوعي لأفراد القوات المسلحة ليكونوا على دراية تامة بكل ما يدور من أحداث ومتغيرات على كافة الأصعدة.

كما استعرض الجهود التى تبذلها الدولة المصرية بكافة أجهزتها ومؤسساتها الوطنية لدعم جهود التنمية الشاملة وتوفير الحياه الكريمة للمواطنين.

وعقب اللقاء شهد القائد العام للقوات المسلحة ختام فعاليات بطولة الدرع العام للرماية الدولية على مستوى القوات المسلحة وقام بتكريم الأوائل من الأفرع الرئيسية والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والقوات الخاصة.

كما قام بتفقد معرض للنظم الإشارية المتطورة باستخدام الأقمار الصناعية والتى تمثل نقلة كبيرة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

حضر الفعاليات قادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.