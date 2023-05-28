حركة تداول السفن والحاويات العامة فى ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية، عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 16 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38969 طنًا تشمل: 8558 طن أبلاكاش، 5500 طن ذرة، 13948 طن خردة، 7484 طن حديد، 1280 طن قمح، 450 طن زيت طعام، 485 طن نواتج تقطير، 4092 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1264 طنًا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 960 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 701 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3365 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 110613 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 192353 طنًا.

كما غادرت 3 قطارات بحمولة إجمالية 3883 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وبني سويف والفيوم، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4660 شاحنة.